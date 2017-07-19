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Туризм
Туризм

Эксперт отметил рост турпотока в регионах, где вводится курортный сбор

21:1619.07.2017
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фотоОтдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские регионы-участники эксперимента по введению курортного сбора в целом продемонстрировали рост популярности у туристов этим летом, сообщил гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.

Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мутко надеется, что в регионах разумно подойдут к введению курортного сбора

Госдума ранее в среду на своем пленарном заседании приняла в третьем чтении внесенный кабмином закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", подразумевающий введение платы за пользование туристами курортной инфраструктурой.

"По данным Biletix, за исключением Крыма, все регионы, в которых в экспериментальном режиме будет введен курортных сбор, продемонстрировали рост по привлечению туристов летом 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Так, объем продаж авиабилетов в Барнаул вырос на 31%, в Сочи – на 20%, в Минеральные воды – в 1,5 раза", — приводит слова Сизинцева пресс-служба сервиса.

При этом Крым, по его словам, как и в прошлом году, несмотря на такую динамику, остается самым востребованным летним туристическим направлением.

Колесо обозрения в Судаке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В ЛДПР предлагают освободить от уплаты курортного сбора граждан до 30 лет
Росту популярности регионов-участников эксперимента, по мнению эксперта, способствовало снижение стоимости перелетов. Так, в Барнаул средняя цена авиабилета туда-обратно из Москвы этим летом сократилась на 12% — с 35,1 тысячи рублей до 31 тысячи, в Минеральные воды – на 17%, с 10,2 тысячи до 8,5 тысячи, В Сочи – на 8%, с 10 тысяч до 9,4 тысячи, в Симферополь – на 10%, с 11 тысяч до 9,9 тысячи.

Сизинцев в связи с этим подчеркнул, что ценовая доступность является одним из ключевых факторов роста туристической привлекательности российских регионов, поэтому любые эксперименты, которые могут повлиять на этот показатель, в том числе курортный сбор, должны осуществляться "максимально осторожно и продуманно".

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Туризм
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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pet.g3
Эксперт какой-то... засланный
21:25
19.07.2017
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longname
Ага, все так и бросились платить) это конечно же стимулировало людей...может, если бы ввели закон месяца 2 назад, люди по другому все распланировали. посмотрим что будет в следующем году. реформаторы...
Может стоит снять освобождение от налогов у наших всех богачей? а то у одних сняли, а другие чувствуют не справедливость.
Может и налог на воздух уже введем? хотя, до этого не далеко уже...
21:20
19.07.2017
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