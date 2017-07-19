Эксперт отметил рост турпотока в регионах, где вводится курортный сбор

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские регионы-участники эксперимента по введению курортного сбора в целом продемонстрировали рост популярности у туристов этим летом, сообщил гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.

Госдума ранее в среду на своем пленарном заседании приняла в третьем чтении внесенный кабмином закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", подразумевающий введение платы за пользование туристами курортной инфраструктурой.

"По данным Biletix, за исключением Крыма, все регионы, в которых в экспериментальном режиме будет введен курортных сбор, продемонстрировали рост по привлечению туристов летом 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Так, объем продаж авиабилетов в Барнаул вырос на 31%, в Сочи – на 20%, в Минеральные воды – в 1,5 раза", — приводит слова Сизинцева пресс-служба сервиса.

При этом Крым, по его словам, как и в прошлом году, несмотря на такую динамику, остается самым востребованным летним туристическим направлением.

Росту популярности регионов-участников эксперимента, по мнению эксперта, способствовало снижение стоимости перелетов. Так, в Барнаул средняя цена авиабилета туда-обратно из Москвы этим летом сократилась на 12% — с 35,1 тысячи рублей до 31 тысячи, в Минеральные воды – на 17%, с 10,2 тысячи до 8,5 тысячи, В Сочи – на 8%, с 10 тысяч до 9,4 тысячи, в Симферополь – на 10%, с 11 тысяч до 9,9 тысячи.

Сизинцев в связи с этим подчеркнул, что ценовая доступность является одним из ключевых факторов роста туристической привлекательности российских регионов, поэтому любые эксперименты, которые могут повлиять на этот показатель, в том числе курортный сбор, должны осуществляться "максимально осторожно и продуманно".