Закон о курортном сборе надо было ввести 10 лет назад, считает глава Кубани

КРАСНОДАР, 19 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев считает, что закон о курортном сборе нужно было вводить еще 10 лет назад, сообщает администрация Краснодарского края.

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ. Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Закон предусматривает, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Максимальный размер сбора в 2018 году устанавливается на уровне 50 рублей. Размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться региональными законами.

"Никаких серьезных капиталовложений последние 30 лет в наши курорты не было. В прошлом году край посетили почти 16 миллионов отдыхающих, но разве можно сказать, что курорты купаются в деньгах? В Геленджике санаторно-курортная отрасль формирует только 28% местного бюджета, в Анапе – 10%, в Сочи – 53%", – заявил Кондратьев.

По словам губернатора, доходы от туристов не покрывают расходы муниципалитетов на подготовку к курортному сезону. Так, по данным ведомства, Анапа заработала за прошлый сезон 192 миллиона рублей, а на подготовку к лету потратила 421 миллион рублей; Геленджик получил от курортной сферы в 2016 году 475 миллионов рублей, при этом потребность города только на благоустройство составляет 553 миллиона рублей.

"Закон о курортном сборе нам был нужен еще 10 лет назад. Но если мы почувствуем, что из-за него поток отдыхающих будет проседать, мы просто этот сбор обнулим. Мы должны быть уверены, что закон позволит курортам Краснодарского края шагнуть в своем развитии в завтрашний день", – сказал глава Кубани, слова которого передают региональные власти.