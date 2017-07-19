Ростуризм и Ростех создадут "электронную путевку"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму и Акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящий в госкорпорацию Ростех, в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС подписали соглашение по реализации проекта "Электронная путевка", направленного на повышение прозрачности туристкой отрасли России, сообщает ведомство.

"Меморандум закрепляет готовность сторон взаимодействовать по вопросам применения современных технологий в рамках реализации проекта "Электронная путевка", а также совместно развивать и содействовать продвижению национального туристического портала Russia Travel", — говорится в сообщении.

В частности, предполагается проводить консультации со специалистами КРЭТ и использовать технологическую помощь Концерна в ходе реализации проекта "Электронная путевка". Создаваемая база данных будет включать значительные массивы информации о реализуемых в стране турпродуктах. Для обработки этих данных и адаптации системы для всех ее пользователей, в числе которых будут сами туристы, потребуются современные технологические решения.

При этом внедрение электронной путевки позволит обеспечить полноценный контроль над реализацией турпродукта и предоставлением туристских услуг. Каждый турист сможет самостоятельно проверить наличие государственных гарантий в отношении любой компании, у которой приобретает турпродукты, а также сообщить о факте реализации услуг компанией, не зарегистрированной в едином реестре.

В целом, система должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между такими ключевыми участниками рынка, как Ростуризм, Роспотребнадзор, Фонд финансовых гарантий, ФНС, банки и страховые компании, туроператоры, провайдеры туристических услуг и другие. Ожидается, что в дальнейшем электронная путевка позволит не только отладить процесс выдачи разрешений на осуществление туристской деятельности, но и определить границы ответственности турагентов и туроператоров перед туристом, наладить полноценную систему мониторинга отрасли, стандартизировать требования к качеству услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.

"Динамичное развитие туризма требует использования современных технологических решений в отрасли для повышения прозрачности рынка туристских услуг и степени защищенности туристов. Ростуризм заинтересован в том, чтобы привлечь профессиональную экспертизу для реализации проектов в сфере информационных технологий. Сотрудничество с Концерном КРЭТ будет способствовать решению актуальных задач туристской отрасли с применением эффективных инструментов", — отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.