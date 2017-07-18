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Туризм
Туризм

РСТ: Снижение спроса на туры по России привело к сокращению программ на 20%

15:3918.07.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОткрытие курортного сезона в ГеленджикеОткрытие курортного сезона в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Снижение интереса организованных туристов к России вынуждает туроператоров и отельеров корректировать заявленные цены и объемы продаж, предложения по которым к концу сезона сократятся на 20%, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Продолжающееся резкое снижение спроса на внутренние направления вынудило туроператоров скорректировать свои летние программы. В среднем крупные участники рынка реализуют этим летом на 20% меньше туров по внутренним направлениям, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Оценка туроператоров

По словам представителя компании "Библио Глобус" Игоря Антонова, многие туроператоры уже приняли решение о сокращении или полном сворачивании своих программ по России на фоне низкого спроса. "Но в нашем случае речь идет пока только о снижении себестоимости: в управлении компании находятся отели, мы в любом случае будем их заполнять", — объяснил он.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин указывает на то, что в среднем спрос на российские курорты в этом году сократился на 25%. По его словам, сейчас реализовано 70% пакетов из летней программы, годом ранее это произошло на месяц раньше.

"Изначально мы связывали падение с плохой погодой, но сейчас очевидно, что речь идет об экономических факторах: возможно, некоторые туристы приняли решение в этом году в принципе воздержаться от летнего отдыха", — рассуждает Ромашкин.

По его словам, низкий спрос значительно скорректировал цены: 20-30% туров сейчас продаются по себестоимости. "В некоторых случаях мы вынуждены сокращать цены за счет собственной комиссии в размере 15-20%, которую получаем от отелей", — объясняет туроператор. Он обращает внимание также на появление на рынке первых случаев демпинга, которые раньше были характерны лишь для выездного сегмента.

Снижение цен отмечают и другие участники рынка. Директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин рассказывает, что с начала лета стоимость размещения в некоторых отелях снизилась на 10-30%. "Перед сезоном гостиницы предлагали цены на 10-15% выше прошлогодних, сейчас это полностью сошло на нет, в некоторых случаях мы отмечаем падение уже в сравнении с прошлым сезоном", — объясняет он. Толчин называет этот процесс закономерным: рынок приводит к балансу тарифы, которые ранее были завышены.

Глава компании "Дельфин" связывает падение цен на внутренние туры с возвращением на массовый рынок Турции. "За счет субсидирования перелетов местными властями стоимость путевки исходно была значительно ниже, чем на внутренних направлениях", — объясняет Антонов.

Оценка турагентов

Тенденцию к снижению цен подтверждают турагенты. По расчетам сооснователя компании Level.Travel Эллины Толстовой, за год средний чек на покупку внутренних туров снизился на 30%, до 31 тысячи рублей. Интерес к России последовательно сокращался все лето: если в начале июня на страну приходилось 24% продаж компании, то к середине июля этот показатель сократился до 13%.

По информации Центра бронирования объединенной сети ТБГ и "Горячие туры", за год доля России в структуре продаж снизилась с 20% до 10%. Похожие цифры у Travelata.ru: доля направления снизилась с 22% до 12%, средний чек — на 20%, до 41,4 тысячи рублей.

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