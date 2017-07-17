АТОР: Пожары на юге Европы не влияют на туристический спрос в эти страны

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Многочисленные лесные пожары, которые охватили страны южной части Европы, пока не отразились на спросе на эти туристические направления, сообщила в понедельник РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее СМИ сообщили, что в огне пожаров оказался почти весь средиземноморский регион. Наибольший урон стихия нанесла Португалии, Франции и Италии. Сейчас в этих странах с огнем борются сотни пожарных расчетов.

"Пока туроператорам не поступало ни жалоб от туристов, ни отказов от туров на отдых в Европу. Снижения турпотока пока тоже не наблюдается", — прокомментировала ситуацию собеседница агентства.

По словам Ломидзе, обычно пожары случаются вдали от мест, где отдыхают российские туристы. "Возможно, на европейских туристов пожары как-то влияют, так как они иногда останавливаются в глубинке, а наши туристы выбирают отдых всегда на побережье, а туда лесные пожары не доходят", — сказала она.

"На данный момент пожары на юге Европы не влияют ни на настроение российских туристов, ни на спрос на туры в средиземноморские страны", — уточнила представитель АТОР.