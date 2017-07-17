Ростуризм усилил контроль за выполнением субъектами РФ ФЦП по туризму

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму провело ряд мероприятий по усилению контроля за обеспечением выполнения обязательств субъектов России, участвующих в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", и внедрило ряд инструментов, позволяющих сделать открытыми для максимальной аудитории данные по реализации ФЦП, заявил в понедельник заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв.

Выступая на заседании координационного совета ФЦП, он отметил, что вопрос обеспечения выполнения обязательств субъектов России, участвующих в федеральной целевой программе, находится под пристальным вниманием Ростуризма.

По словам Королева, в 2017 году Ростуризм направил письма в прокуратуру нескольких регионов страны для применения мер из-за того, что обеспечивающие объекты туристской инфраструктуры были не вовремя сданы в эксплуатацию. По данным на 1 июля 2017 года, многие регионы, отстававшие от графика, уже сдали объекты обеспечивающей инфраструктуры.

"Федеральное агентство по туризму разработало план мероприятий на 2017 год, в котором отражены обязательства субъектов России, участвующих в программе. По данным на 1 июля, Ростуризм перечислил 1,7 миллиарда рублей 15 субъектам-участникам программы, исполнение составило более 700 миллионов рублей. В первом полугодии текущего года в эксплуатацию введены 17 объектов обеспечивающей инфраструктуры", — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что среди новшеств было внедрено создание карточек объектов с указанием данных по времени сдачи в эксплуатацию, развитие механизма карточки госконтроля и реализация открытого доступа к данным системы.

"Одним из мероприятий по контролю за выполнением мероприятий является размещение данных в автоматизированной информационной системе "АИС-Туризм". По итогам 2016 года Ростуризм занимает одно из лидирующих мест по использованию открытых данных. В качестве инициативного проекта мы будем использовать "АИС-Туризм". Наше предложение — сделать открытыми те данные, которые будут использоваться в разных форматах любым пользователем", — пояснил чиновник и уточнил, что данные содержат информацию о сроках ввода в эксплуатацию объектов, участвующих в программе, информацию о привлеченных средствах.

Королев также обратил внимание на то, что национальный туристический портал Russia Travel является одним из инструментов открытости для максимальной аудитории, так как на этом портале размещена ссылка для перехода в "АИС-Туризм", которая позволит всем желающим получить информацию о ходе реализации программы.