ANEX TOUR: Вьетнам может обогнать Таиланд по популярности у туристов из РФ

САНЬЯ (Китай), 17 июл — РИА Новости. Вьетнам, который сейчас интенсивно развивает туристическую инфраструктуру, способен быстро обогнать Таиланд по популярности среди туристов из России, считает управляющий директор туроператора ANEX Tour по Таиланду, Вьетнаму и Китаю Али Айдын Гюнал.

Согласно статистике Росстата и данным туристических офисов, в лидерах рейтинга за 2016 год оказался Таиланд (866,6 тысячи поездок туристов, рост на 28%). Эта страна стала самым популярным массовым направлением у организованных туристов в 2016 году. В то же время по итогам прошлого года Вьетнам впервые принял рекордные для себя 10 миллионов иностранных туристов, увеличив въездной поток на 27% по сравнению с 2015 годом. Число российских туристов во Вьетнаме составило 434 тысячи человек, продемонстрировав рост в 28%.

"После кризиса 2014 года мы наблюдали резкое снижение турпотока из России по таким массовым направлениям, как Таиланд, Вьетнам и Китай. Вообще пик по туристическому потоку в эти страны мы отмечали в 2012 году. Этого максимального показателя на рынке мы пока не достигли", — рассказал РИА Новости управляющий директор туроператора ANEX Tour по Таиланду, Вьетнаму и Китаю.

"Таиланд — это такое направление, где уже очень хорошо развита туристическая инфраструктура, там все есть и на любой вкус. Вьетнам сейчас очень быстро развивается, и возможно, очень скоро он обгонит Таиланд по спросу у российских туристов. Там огромная линия побережья, но потенциал в строительстве новых гостиничных структур еще далеко не исчерпан", — заявил РИА Новости Гюнал.