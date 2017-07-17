Китай остается самой безопасной для туристов страной в Юго-Восточной Азии

САНЬЯ (Китай), 17 июл — РИА Новости. Китай сейчас можно назвать лидером по безопасности для туристов среди наиболее популярных направлений в Юго-Восточной Азии у россиян, заявил РИА Новости управляющий директор по направлениям Таиланд, Вьетнам и Китай туроператора ANEX Tour Али Айдын Гюнал.

По словам собеседника агентства, Китай — это очень безопасная страна, где контролируют все. "Буквально через каждые 100 метров установлены видеокамеры, но и местное население здесь очень доброжелательное".

"С одной стороны, китайцы прекрасно знают, что любое правонарушение не останется безнаказанным, но и сами люди ведут себя всегда благожелательно. За то время, что я живу в Китае, на меня никто ни разу не повысил голос. Особенно такая ситуация наблюдается на острове Хайнан", — сказал Гюнал.

"Можно сказать, что по степени безопасности для туристов Китай остается на первом месте в Юго-Восточной Азии, по крайне мере среди популярных туристических направлений у россиян"", — отметил он.