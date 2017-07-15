В МЧС рассказали, что нужно сделать для развития туризма в Арктике

ВЫТЕГРА (Вологодская область), 15 июл — РИА Новости. Интерес туристов к Арктике растет, МЧС должно повышать уровень безопасности в регионе, сообщил директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

"В последние годы в регионе набирают популярность различные виды туризма, в том числе экстремальные. Лыжные переходы, парашютные прыжки на Северный полюс, плавание по Северному морскому пути, сплав по рекам и посещение островов, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера и полеты на воздушных шарах", — сказал Лутошкин, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.

Он отметил, что северные территории посещают не только российские, но и зарубежные путешественники. "За последние пять лет Арктическую зону покорили более 1,8 тысячи туристических групп, свыше 15 тысяч человек, в том числе туристы из КНР, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Швеции, Бразилии и других стран", — уточнил Лутошкин.

Представитель МЧС подчеркнул, что для развития туристической отрасли необходимо повышать уровень обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья. "МЧС России уже реализует комплекс мер обеспечению безопасности в Арктическом регионе, в том числе туристов", — заключил Лутошкин.