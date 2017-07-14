Ростуризм напомнил о запрете продажи туров в Египет

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ростуризм в связи с вооруженным нападением в Египте напомнил туроператорам о запрете продажи туров в эту страну, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.

Неизвестный с ножом в пятницу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате двое иностранок погибли (по разным данным, гражданки Украины или Германии), еще пять туристов получили ранения. Пострадавшие могут являться, по разным данным, гражданами Германии, Польши, Чехии или Армении. Генконсульство России в Хургаде сообщило РИА Новости, что в числе пострадавших одна женщина с гражданством России и Украины. Нападавший был задержан охранниками отеля.

"Ростуризм напоминает, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Египте и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения. Ростуризм предупреждает туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в Египет и напоминает об ответственности", — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство призывает российских граждан объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в эту страну.