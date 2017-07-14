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Туризм
Туризм

В Испании открылся первый отель для любителей сиесты

15:1814.07.2017
0930
© РИА Новости / Елена ШестернинаПервый отель для сиесты открылся в ИспанииПервый отель для сиесты открылся в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 14 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Одну из самых знаменитых испанских традиций – сиесту — решили превратить в бизнес. Недавно в Мадриде открылся первый в стране отель для тех, кто хотел бы вздремнуть часок в обеденный перерыв. Впрочем, планы правительства могут помешать развитию этого бизнеса.

"Подобные отели есть Токио, Нью-Йорке, Брюсселе, других городах. А вот в Испании, как ни парадоксально, до сих пор не было ни одного, хотя все знают, что Испания – страна сиесты", — говорит РИА Новости служащий мини-отеля, расположенного в деловом районе испанской столицы, Йоан Грильо (Johan Grillo). В отеле семь комнат с односпальными кроватями, двухэтажными кроватями, удобные кресла и бизнес-зона. Провести час в кресле стоит три евро, комната с отдельной кроватью обойдется в 14 евро за 60 минут.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПервый отель для сиесты открылся в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Первый отель для сиесты открылся в Испании

"Люди к нам приходят постоянно, они хотят отдохнуть от стресса на работе, поспать немного или просто расслабиться. Есть и те, кто приходит поработать в тишине", — рассказывает Йоан. Он утверждает, что отель принципиально отличается от гостиниц, где комнаты сдаются по часам. "Парочки мы не пускаем. Главный принцип отеля – тишина. К тому же все кровати у нас односпальные", — говорит он.

Постояльцы проводят в отеле от получаса до нескольких часов, оплата поминутная. "С тех пор, как я начал здесь работать, я много узнал о пользе сиесты. Я и сам сплю днем, когда есть возможность", — признается Йоан.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПервый отель для сиесты открылся в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Первый отель для сиесты открылся в Испании

Впрочем, в последнее время испанцы все реже соблюдают традицию. По последним опросам, 60% испанцев вообще никогда не спят днем, еще 18% делают это изредка. К тому же многое зависит от региона. Чаще всего устраивают себе сиесту жители Мурсии и Арагона, а реже всего – баски и галисийцы.

Отказываться от послеобеденного сна испанцы стали по вполне объяснимой причине – увеличению городского населения страны. "Привычки испанцев сильно изменились из-за миграции людей из деревень в города, где гораздо меньше спят днем", — объясняет РИА Новости вице-президент Испанского общества сна (SES) Хуан Хосе Ортега.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПервый отель для сиесты открылся в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Первый отель для сиесты открылся в Испании

Сиеста – не испанское изобретение. Она появилась во времена Римской Империи. "Слово имеет латинский корень – sexta. Римляне ели, а затем спали на шестой час светового дня", — говорит специалист по сну. Научно доказано: короткий сон днем – от десяти минут до получаса – снижает уровень стресса, укрепляет иммунную систему и улучшает физическую и интеллектуальную производительность. А вот продолжительный сон днем не рекомендуется, поскольку он может спровоцировать "опьянение" от сна и повлиять на ночной сон. Испанцы, кстати, засыпают позже своих европейских соседей. По данным Евростата, жители страны ложатся спать в среднем в 00 00, при том, что немцы в 22.00, французы в 22.30, а итальянцы в 23.00.

Путешествие на ретротракторе, или Необычный отдых пенсионера из Германии
© Ruptly
Путешествие на ретротракторе, или Необычный отдых пенсионера из Германии
В последнее время в Испании активно обсуждается насущный для всех жителей вопрос – об изменении графика для того, чтобы рабочий день заканчивался как в большинстве европейских стран — в 18.00. В госучреждениях и в большинстве частных компаний, в том числе в магазинах, сейчас существует трехчасовой перерыв на обед. В итоге, начиная работать в девять утра, испанцы уходят домой только в восемь-девять вечера.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию подсчитала, что испанцы по количеству рабочих часов опережают многие европейские страны – в том числе Германию, Голландию, Норвегию, Данию, Францию и Великобританию. Если в Испании в год работают 1691 час, то в Великобритании — 1674, во Франции – 1482, в Германии — 1371. А вот производительность труда оставляет желать лучшего – по этому показателю (измеряется по объему ВВП, произведенному за один час работы) страна находится ниже среднеевропейского уровня: на 25% ниже, чем в Германии, и на 33% ниже, чем во Франции.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПервый отель для сиесты открылся в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Первый отель для сиесты открылся в Испании

"Длинный обеденный перерыв — пережиток послевоенного периода в Испании (имеется ввиду Гражданская война 1936-1939 годов – ред.), когда много людей работали на двух работах. Традиционно рабочий график делился на две части – утреннюю смену и вечернюю, с перерывом в два часа. Такой перерыв позволял поесть и поспать – особенно в деревнях. Но сейчас надо сократить часы работы и увеличить производительность", — говорит Хуан Хосе Ортега.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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Такое мнение разделяют и в испанском правительстве. Недавно министр энергетики, туризма и цифровых технологий Испании Альваро Надаль заявил, что "технологическая революция приведет к трем дням выходных в неделю". А министр занятости и социальной защиты Фатима Баньес собирается вести переговоры с профсоюзами и предпринимателями с тем, чтобы изменить рабочий график в стране, чтобы большинство испанцев заканчивали работать в 18.00.

Кроме того, она призывает "искать формулы", которые бы позволяли жителям страны "лучше совмещать работу с семейной жизнью". В частности, министр предлагает дать право сотрудникам отключать мобильные и компьютеры в нерабочие часы, предоставить им право работать "на удаленке", а также "накапливать" рабочие часы, чтобы в будущем можно было взять дополнительный выходной или уйти пораньше.

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