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Туризм
Туризм

Бахрейн рассчитывает значительно увеличить турпоток из России

17:2613.07.2017
01320
Бахрейн. Архивное фотоБахрейн. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бахрейн намерен работать над значительным увеличением туристического потока из РФ, заявил в четверг министр промышленности, торговли и туризма королевства Зейид бен Рашид аз-Зайяни.

Столица Бахрейна. Архивное фото
© РИА Новости / Эдуард Песов
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"Как вы знаете, число российских туристов, посетивших Бахрейн, очень незначительно. Мы не располагаем точными данными, однако, я думаю, за 2016 год эта цифра не перевалила за три тысячи человек. Именно поэтому мы и находимся здесь. Будем работать над увеличением турпотока из России. К той цифре, которую мы имеем, мы хотим добавить еще один или два ноля", — сказал аз-Зайяни на торжественном приеме в Москве.

Министр отметил, что за последний год не было зафиксировано случаев отказа кому-либо из россиян в получении визы. "Напротив, мы всегда приветствуем прибытие туристов из РФ", — добавил он. Вместе с тем глава ведомства заявил, что в Бахрейне не зарегистрировали значительного увеличения турпотока из России после закрытия авиасообщения между РФ и Египтом.

Доля европейских туристов, посещающих Бахрейн, также пока невелика. "Мы уже сказали, к нам прибывает большое число граждан Саудовской Аравии, Катара и других стран Персидского залива. Что касается европейцев, то на них приходится не более 5 процентов от общего числа иностранных туристов. Именно поэтому мы столь активно работаем над открытием офисов (туристических компаний Бахрейна) в европейских столицах", — подчеркнул аз-Зайяни.

Добыча нефти на Ближнем Востоке. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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Бахрейн, по словам министра, отличается от многих других стран ближневосточного региона необыкновенно богатой историей, которая насчитывает свыше 5000 лет. "Такая история есть далеко не у каждой цивилизации в нашем регионе. Кроме того, у нас хорошие условия для шоппинга, прекрасные пляжи, а также солнце, которое светит круглый год. Немалую роль играет также человеческий фактор: в Бахрейне гостя принято приветствовать так, чтобы он чувствовал себя как дома. Для нас очень важно, чтобы человек, уехавший из родины, чтобы познакомиться с другой цивилизацией, встретил теплый и хороший прием в другой стране", — указал аз-Зайяни.

В целом, резюмировал он, "у Бахрейна есть много того, чем можно привлечь российского туриста".

Российский бизнес ждут в Бахрейне

Что касается развития бизнес-контактов с Россией, министр полагает, что первостепенная роль в этом вопросе отводится предпринимательскому сообществу. "Мы рассчитываем на бизнес-круги прежде всего. Мы, разумеется, создадим все необходимые условия для того, чтобы они могли нормально работать. В отличие от правительственных структур, которые зависят от политической обстановки, бизнесмены могут работать свободно и адаптироваться к изменяющимся условиям другой страны", — отметил глава ведомства.

В свете этого, добавил он, в Манаме рассчитывают, что российское бизнес-сообщество будет "активно инвестировать в проекты на территории Бахрейна".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На сегодняшний день, по словам аз-Зайяни, государственный фонд королевства инвестировал в экономику РФ на сумму 250 миллионов долларов. "Мы считаем, что это — очень хороший шаг на пути развития экономического сотрудничества между нашими странами", — отметил он. В целом, как указал министр, экономика королевства опирается на проекты по пяти основным направлениям: финансы, логистика, туризм, промышленность и IT-технологии.

"Когда мы говорим о Бахрейне, речь идет не только об инвестициях в нашу страну, но и о том, чтобы открыть врата в другие страны Персидского залива. Манама является тем местом, откуда до любой другой столицы нашего региона можно долететь всего за 45 минут", — констатировал аз-Зайяни.

Министр в свете этого полагает, что вопрос открытия торгового представительства Бахрейна в Москве очень актуален. "Россия – очень большая страна, у нее очень большой торгово-экономический потенциал. И мы ожидаем открытия такого представительства в России, — отметил он. – Экономическая кооперация между нашими странами развивается быстрыми темпами, что является прямым следствием хорошего личного контакта короля Бахрейна и президента РФ Владимира Путина".

"Наши лидеры очень много вкладывали именно в развитие экономического аспекта отношений между нашими странами", — заключил он

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