Спрос на туры в Абхазию может упасть после убийства москвича, считает АТОР

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спрос на туры в Абхазию в РФ может снизиться после резонансного убийства российского туриста, однако спад будет кратковременным, и снижения цен на отдых на этом направлении ждать не стоит, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), опросившая участников рынка.

Ранее в среду Ростуризм призвал туристов соблюдать рекомендованные посольством РФ в Абхазии меры личной безопасности, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с местным населением. В свою очередь помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что после убийства в Абхазии туриста из РФ возбуждено уголовное дело. Следствию известно, что житель Москвы находился на отдыхе со своей семьей. Устанавливаются родственники потерпевшего и возможные очевидцы преступления.

Как сообщала прокуратура Гудаутского района Абхазии, которая во вторник возбудила дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Кратковременный спад

Участники туристического рынка РФ называют произошедшее исключительным случаем, и за последние 7 лет в Абхазии подобных происшествий не происходило. "В Абхазии достаточно развита система безопасности, особенно в курортных регионах, что позволяет туристам чувствовать себя спокойно в любое время суток. К сожалению, от подобных трагедий не застрахован ни один город в мире", — сообщили АТОР в пресс-службе туроператора АЛЕАН.

В компании напомнили, что в Абхазии уже введен усиленный режим работы всех систем безопасности, и, скорее всего, эти меры будут действовать как минимум до конца туристического сезона.

Спада продаж на это направление ожидать стоит, полагают участники рынка, однако он будет кратковременным, отметили в АЛЕАН. Не ждут серьезного падения продаж и в "НТК Интурист". "Безусловно, это резонансное нападение окажет негативное влияние на продажи. Но в силу того, что такие случаи бывают в Абхазии редко, мы не ожидаем существенного спада продаж в связи со случившимся", — подчеркнули в компании.

Скидок не будет

Однако снижения цен на абхазское направление ожидать не стоит, полагают участники рынка. "Спецпредложения и скидочные акции отельеры Абхазии и так выпустили, но не вследствие трагедии, а из-за низкого спроса на Абхазию в этом году", — рассказала представитель ICS Travel Group Анна Филатовская.

В "Интуристе" подтвердили, что спецпредложения от отелей Абхазии поступают регулярно в связи с "замедлением темпа продаж в целом по региону или локально по каждому конкретному объекту размещения".

Не ждут снижения цен и в компании "Мультитур", так как цены "и так стали ниже по сравнению с началом сезона" и отметили низкий спрос на туры в Абхазию по сравнению с прошлым годом.

В ICS Travel Group отмечают, что в настоящий момент турпоток на курорты Абхазии демонстрирует уровень 2015 года, а по данным "НТК Интурист", средний чек на туры в Абхазию упал на 15-20%.