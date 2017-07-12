Аксенов назвал недопустимым завышение цен на курортах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимым завышение в разы цен на продукты и услуги в курортных зонах и дал поручение разобраться в сложившейся ситуации.

"С точки зрения ценовой политики, особенно южный берег, мы видим и обращения туристов, что цены на продовольствие, на услуги завышены. Ровно то же, что продается на берегу, отъедете десять километров внутрь региона, найдете все это по другой цене, чем это продается непосредственно в курортных зонах. Раздражает то, что цена в разы завышена. Картина неприемлема", — сказал Аксенов на совещании с главами муниципалитетов.

Глава Крыма поручил профильному вице-премьеру Юрию Гоцанюку предложить эффективный способ контролировать ценообразование.