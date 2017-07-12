Ростуризм выступил против введения сбора с отдыхающих за рубежом россиян

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ростуризм не получал обращения депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о введении сбора с россиян за выезд за рубеж, однако выступает против введения каких-либо подобных налогов и сборов, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

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Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением ввести выездной сбор — до 100 рублей в сутки — для российских туристов, отправляющихся на иностранные курорты. По данным пресс-службы депутата, соответствующее обращение он направил главе Ростуризма Олегу Сафонову.

Депутат считает, что введение целевого выездного сбора может стать целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха. Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

"Этот запрос мы не получали, данного предложения у нас нет, поэтому прочитать его мы не можем", — сказал Сафонов.

При этом он отметил, что в Конституции РФ сказано, что "наши граждане имеют возможность свободного путешествия, то есть выезда куда угодно". "То есть это право закреплено в Конституции нашей страны, и мы считаем, что наши граждане вправе отдыхать там, где они считают нужным, возможным, имеют для этого соответствующие возможности", — добавил Сафонов.

"Вводить какие бы то ни было сборы, налоги за выезд за рубеж мы считаем неправильным", — заключил он.