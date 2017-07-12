Ростуризм выступил против введения сбора с отдыхающих за рубежом россиян

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ростуризм не получал обращения депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о введении сбора с россиян за выезд за рубеж, однако выступает против введения каких-либо подобных налогов и сборов, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.
4.1%Да, регулярно - и по ближнему, и по дальнему зарубежью
12.1%Бывает, но только в соседние государства
33.1%Нет, предпочитаю другие виды транспорта
50.7%Я не езжу за границу
Депутат считает, что введение целевого выездного сбора может стать целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха. Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.
При этом он отметил, что в Конституции РФ сказано, что "наши граждане имеют возможность свободного путешествия, то есть выезда куда угодно". "То есть это право закреплено в Конституции нашей страны, и мы считаем, что наши граждане вправе отдыхать там, где они считают нужным, возможным, имеют для этого соответствующие возможности", — добавил Сафонов.
"Вводить какие бы то ни было сборы, налоги за выезд за рубеж мы считаем неправильным", — заключил он.