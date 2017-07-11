В ОП раскритиковали идею туристического сбора для выезжающих за рубеж

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Идея туристического сбора для российских туристов, выезжающих за рубеж — нелогична, антиконституционна и ущемляет права граждан на свободное передвижение, считает председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение с предложением ввести туристический сбор для соотечественников, выезжающих за границу, главе Ростуризма Олегу Сафонову. Доходы от этого сбора предлагается направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

"Такой практики как налог на выезд я не встречал ни в одной цивилизованной стране мира. Мы свободная страна, мы и так платим налоги. Я против внутреннего курортного сбора, но какая-то логика у него есть – это поддержка туристической инфраструктуры в России. А внешний сбор представляет собой наказание для тех, кто едет за границу. Очевидно, что и общество, и представители турбизнеса воспримут это негативно", — заявил РИА Новости Гриб.

По его словам, такая инициатива является настоящим ущемлением в правах граждан на свободное передвижение.

"Получается, раз ты не отдыхаешь в России, плати за то, что едешь за границу, причем за всех членов семьи. Ведь если ты можешь себе это позволить, значит у тебя есть деньги. Это нелогично, несправедливо и антиконституционно", – добавил член ОП РФ.