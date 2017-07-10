Зюганов предложил альтернативу курортному сбору

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает против введения курортного сбора в России, считая, что на поддержку главных туристических зон в стране нужно выделить дополнительные средства из бюджета.
Он в очередной раз предложил ввести прогрессивную шкалу налога для самых богатых. "Мы получим сумасшедшие деньги и решим эту проблему", — добавил он.
"30 и 50 рублей никого не спасают. Они помогает немножко мэрам залатать текущие дыры. Давайте попросим наши комитеты и поддержим из допдоходов наши главные туристические Мекки и зоны, главные зоны отдыха. Уверяю вас, это будет гораздо эффективнее", — полагает лидер КПРФ.
Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.
Несмотря на поддержку законопроекта, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам отметил необходимость его существенной доработки ко второму чтению. Причем принять закон необходимо до конца весенней сессии, чтобы эксперимент начался в 2018 году, отметил ранее глава комитета Андрей Макаров. По его словам, депутаты вынуждены были принять законопроект в нынешнем виде, потому что проблема, которая поднята, очень важна для страны.