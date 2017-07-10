Зюганов предложил альтернативу курортному сбору

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает против введения курортного сбора в России, считая, что на поддержку главных туристических зон в стране нужно выделить дополнительные средства из бюджета.

"У нас великолепные места для отдыха и оздоровления. Но если мы и дальше будем думать, как с очередного курортника или туриста что-то взять… С них уже взять нечего, это мы должны прекрасно понимать. Мы можем в сезон курортный отпугнуть людей", — сказал Зюганов, выступая на парламентских слушаниях, посвященных законопроекту о введении курортного сбора в РФ.

Он в очередной раз предложил ввести прогрессивную шкалу налога для самых богатых. "Мы получим сумасшедшие деньги и решим эту проблему", — добавил он.

"30 и 50 рублей никого не спасают. Они помогает немножко мэрам залатать текущие дыры. Давайте попросим наши комитеты и поддержим из допдоходов наши главные туристические Мекки и зоны, главные зоны отдыха. Уверяю вас, это будет гораздо эффективнее", — полагает лидер КПРФ.

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.

Документ предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Несмотря на поддержку законопроекта, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам отметил необходимость его существенной доработки ко второму чтению. Причем принять закон необходимо до конца весенней сессии, чтобы эксперимент начался в 2018 году, отметил ранее глава комитета Андрей Макаров. По его словам, депутаты вынуждены были принять законопроект в нынешнем виде, потому что проблема, которая поднята, очень важна для страны.