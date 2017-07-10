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Туризм
Туризм

Депутат рассказал о последствиях введения курортного сбора

12:2510.07.2017
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОтдыхающие в бухте Ласпи в Крыму. Архивное фотоОтдыхающие в бухте Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Введение курортного сбора приведет к удорожанию отдыха россиян и перераспределению туристических потоков, заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").

Города России. Пятигорск
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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РСТ сделал 10 предложений к законопроекту о курортном сборе
Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.

Документ предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Странный способ поддержки туризма

"Еще недавно на всех уровнях власти говорили о необходимости развития внутреннего туризма в России. В условиях введения различного рода антироссийских санкций со стороны Запада поддержка внутреннего туризма имеет большое значение. Однако не странный ли для этого выбран способ?", — задался вопросом депутат.

"Ведь курортный сбор все равно будет рассматриваться гражданами, желающими посетить курорты в этих четырех субъектах РФ, как дополнительный налоговый платеж. Причем ничем для них не обоснованный, поскольку сервис-то по сравнению с другими странами оставляет желать лучшего, и лишь увеличивающий расходы граждан на отдых", — считает первый зампред бюджетного комитета.

Он напомнил, что законопроектом устанавливается максимальная ставка курортного сбора в 100 рублей с человека в день. "С одной стороны, сумма вроде бы небольшая, особенно для обеспеченной категории граждан, однако для менее обеспеченных слоев населения это может стать стимулом для переориентации своих турпоездок в другие регионы, а если деньги позволяют, то и за рубеж" — допускает Ремезков.

Вид на море из кафе в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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На Кубани считают, что вводить курортный сбор надо с особой осторожностью
Необходимо учитывать и то, что если отдыхать едет семья, например, из трех человек, то за 10 дней отдыха им придется выложить из своего кармана дополнительно 3 тысячи рублей, из пяти человек – 5 тысяч рублей и так далее, подсчитал он: "Для некоторых, особенно для многодетных семей и тех, кто откладывает каждую копейку на отдых, отказывая себе буквально во всем, это уже существенные траты".

Кроме того, увеличится количество отдыхающих "дикарем", то есть, тех туристов, кто в целях экономии средств снимут для отдыха койко-место у какой-нибудь "бабушки" в частном секторе, а поскольку далеко не все владельцы такой недвижимости платят налог с дохода от аренды, стоимость проживания в этом случае может остаться прежней, а вот проживание в гостиницах и отелях подорожает, добавил Ремезков.

"А это приведет к росту "теневой" аренды недвижимости за счет переориентации отдыхающих в сторону самостоятельного размещения в частном секторе и, как следствие, оттоку клиентов у турагентств. И тогда доходы, которые предполагается получить от введения курортного сбора в местах проведения эксперимента, в запланированном объеме вряд ли будут", — уверен депутат.

Сколько заплатят туристы

Он также напомнил, что, несмотря на то, что максимальную ставку сбора предлагается установить в 100 рублей, расчеты почему-то сделаны исходя из ставки в 50 рублей, и лишь по трем регионам. Согласно этим расчетам, при ставке сбора в 50 рублей суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Республике Крым — 16,4 миллиарда рублей.

Отдыхающие на берегу Черного моря в Евпатории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму предложили ограничить эксперимент по курортном сбору тремя годами
При ставке сбора в 100 рублей эти суммы составят 4,04, 16,6 и 32,8 миллиарда рублей соответственно. "Именно столько должны будут заплатить туристы, желающие посетить эти регионы. Вот только вопрос в том, а захотят ли они это сделать. Если бы наши курорты пользовались огромной популярностью и были в ценовом плане более привлекательными для туристов, чем другие страны, тогда введение курортного сбора вряд ли бы стало проблемой", — указал он.

"Однако сейчас введение такого сбора при существующем уровне сервиса и в таком ускоренном порядке, как минимум, несвоевременно", — полагает депутат. Именно поэтому "Справедливая Россия" не поддержала принятие законопроекта в перовом чтении и считает, что его редакция вряд ли может быть улучшена ко второму чтению, заключил он.

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