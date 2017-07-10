Турпоток в Приморье вырос на 20% с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Около 280 тысяч иностранных туристов посетили Приморье в первом полугодии 2017 года, это больше прошлогоднего показателя за аналогичный период более чем на 20%, сообщает пресс-служба администрации края.

"По итогам шести месяцев в Приморский край въехали около 280 тысяч путешественников из-за рубежа. По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил более 20%", — говорится в сообщении.

Лидером по туристам в Приморье остается Китайская Народная Республика. По итогам первого полугодия турпоток из Китая превысил 186 тысяч человек, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

На втором месте – Республика Корея. За шесть месяцев в Приморье приехало почти 35 тысяч человек из этой страны. Это на 80% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Из Японии в Приморье в 2017 за шесть месяцев приехало более 7 тысяч туристов, в 2016 за год из этой страны приехало 8,7 тысячи путешественников. По отношению к периоду первого полугодия минувшего года прирост составил почти 250%.

По итогам прошлого года Приморье посетили около 570 тысяч иностранных туристов. Турпоток региона составляет 70% от общего объема турпотока на Дальнем Востоке.