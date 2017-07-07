Минтуризма Крыма обещает заняться "раскурткой" полуострова

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россиянам не хватает информации об отдыхе в Крыму, отчего туристы, приезжая туда, часто не знают, чем себя занять, поэтому нужно активизировать "раскрутку" полуострова, сообщил РИА Новости в первом после назначения интервью министр курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

"Крым недораскручен, на материке не хватает информации о нас, а приехавшие на отдых зачастую просто не знают, чем себя занять и куда можно поехать", — сказал Волченко.

"Мы приложим максимальные усилия в информационной сфере, в рекламе Крыма и его возможностей", — добавил он.

Волченко также рассказал, что планируется на основании анализа данных предыдущих сезонов создать конкретную пошаговую схему развития туризма в регионе. "Впишемся в существующие государственные программы, откорректируем имеющиеся свои, определим точки роста отрасли и приложим все усилия для того, чтобы этот рост на самом деле состоялся", — отметил Волченко.

В пятницу был отправлен в отставку прежний министр туризма и курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. Новым министром стал руководитель регионального представительства МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым" Вадим Волченко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

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