Севастополь намерен увеличить турпоток до трех миллионов человек в год

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Севастополя в течение ближайших 10 лет намерены увеличить число туристов до 3 миллионов в год, заявил глава города Дмитрий Овсянников.

"У нас турист, который проживает, отдыхает, – это 320-350 тысяч человек в год. Турист одного дня – это около миллиона человек. Мы рассчитываем в ближайшие 10 лет, в рамках нашей стратегии, выйти до 3 миллионов", — сказал Овсянников журналистам.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>