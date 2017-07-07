Глава Ростуризма пригласил украинских граждан отдохнуть летом в Крыму

Отдыхающие в бухте Ласпи в Крыму. Архивное фото

Отдыхающие в бухте Ласпи в Крыму. Архивное фото

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Ростуризма Олег Сафонов пригласил украинских туристов провести летний отдых на крымских курортах.

"Украинские туристы едут. Мы надеемся, что их количество еще больше станет. По статистике, обычно их количество увеличивается в июле-августе. Мы ждем и приглашаем", — сказал Сафонов журналистам.

По его словам, туристы с Украины также смогут купить единый электронный билет "Карта гостя Крыма и Севастополя", который дает право на бесплатное посещение музеев, дворцово-парковых комплексов, а также дисконтную программу — скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах. На сегодня в этом проекте задействовано пока 200 объектов.

Ранее в апреле глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что в этом году полуостров посетят сотни тысяч украинских туристов, если только этому не воспрепятствуют украинские власти путем создания дополнительных административных трудностей на границе.

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