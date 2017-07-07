ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости, Светлана Задера. Первые российские туристы Нина и Марина Огневы, побывавшие в КНДР на теплоходе, вернулись в пятницу во Владивосток. Корреспонденту РИА Новости они рассказали о своих впечатлениях от путешествия: красивой природе, вкусной еде, отсутствии интернета, северокорейских пляжах и жизни простых людей.

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили, грузопассажирский теплоход между северокорейским Раджином и Владивостоком компания-перевозчик "ИнвестСтройТрест" запустила в мае. Первая группа российских туристов отправилась в КНДР на теплоходе из Владивостока 30 июня.

Серьезный вызов

Марина Огнева ведет блог "Поехали в Корею", где рассказывает об изучении корейского языка и грантах на обучение в университетах Южной Кореи. Поехать в Северную Корею ей предложили ее ученики.

"Мне написали мои московские ученики: "Может быть, вы съездите в Северную Корею?". Мне вначале было немножко волнительно, ведь это Северная Корея. Вдруг мы скажем что-то не то, но нет, все хорошо в итоге вышло. Для меня как блогера, которому нужно быть онлайн 24 часа, был очень серьезный вызов отказаться от связи на неделю. Первое время было немного странное ощущение, а потом стало хорошо. Людей вокруг замечаешь, общаешься", — рассказывает путешественница.

С мамой Ниной Огневой они приехали из Хабаровска. По словам туристов, поездка на теплоходе — это "отдельное путешествие и отдых". Раньше в Северную Корею они не ездили. Марина училась в Южной Корее два с половиной года, поэтому заметила некоторые отличия между языком Севера и Юга Корейского полуострова.

"Грамматика не отличается, я понимала людей на 90%. Но в отличие от Южной Кореи в КНДР люди не используют заимствованные слова из китайского и английского. Только исконно корейский. Это было необычно", — рассказала блогер.

© REUTERS / Damir Sagolj Архитектура КНДР. Вид на Пхеньян и гостиницу Рюгён © REUTERS / Damir Sagolj Архитектура КНДР. Вид на Пхеньян и гостиницу Рюгён

Гостиницы с видом на море и вкусная еда

Туристы с теплохода без визы могут находиться только на территории свободной экономической зоны Расон. Как рассказала Марина Огнева, они посмотрели города Раджин и Санбон.

"Одну ночь мы были в Раджине. Хорошая гостиница, уютная, чистая. Очень хорошо кормили нас. В Раджине прекрасные виды. Нам повезло с погодой. Потом три ночи мы провели в другой гостинице на берегу моря, что очень классно: песчаный берег, песчаное дно. Несмотря на то, что было прохладно, мы купались и позагорали", — отметила Нина Огнева, добавив, что в отеле "окна были распахнуты навстречу шуму морского прибоя".

По словам туристов, по Северной Корее они перемещались только с гидом и на специальном транспорте. Вся программа поездки была четко расписана.

Туристов кормили три раза в день едой из корейской кухни. Как признается Нина Огнева, у северокорейцев "есть чему поучиться".

"Каждый прием пищи начинается с легкого супчика, приготовленного без мяса, но с томатами или огурцами, или с яичком. Это же полезно! Очень много грамотно изготовленных овощей. Рис очень вкусный. Когда нас кормили, я постоянно говорила, что для меня сейчас словно каждый день Новый год, потому что очень много вкусной еды", — рассказывает российская туристка.

Восхождение на Сахян

Путешественницы решили не заезжать на машине на одну из достопримечательностей — гору Сахян, а пойти пешком. Всего на дорогу в одну сторону ушло два часа.

"Красотища! Кадры оттуда получились необыкновенные. Очень красивая природа. Удобно сделано восхождение — ступени сделаны из гранита. Туда можно поехать только ради этого восхождения", — рассказывает Нина.

Марину удивило то, что когда они поднимались на гору, не было комаров, мошкары и клещей.

"Корейцы сказали, что клещей у них нет. Мы осматривали друг друга после похода, клещей не нашли. Это было очень здорово — идти в лесу и не думать о насекомых", — признается блогер.

Туристы побывали на морской прогулке до острова Пипха, где увидели морских котиков, в арт-галерее они посмотрели на картины корейских художников.

Северокорейское детство



Ещё одним пунктом программы было посещение концерта детей от четырех лет и старше.

"Нас возили в училище, где живут дети-сироты, чьи родители погибли. Еще мы ездили в гимназию, где дети учат русский, английский и китайский. Мы общались с детьми, которые изучают русский язык. Они знают его хорошо, но очень стесняются. Это был их первый опыт общения с носителем", — рассказала Марина.

Нину Огневу удивило, что в училище для детей-сирот есть "бассейн и огромный спортивный зал".

"У нас есть такой зал в Доме физкультуры в Хабаровске. Из-за того, что есть дети разного возраста, есть такие классы, где учительница занимается только с двумя учениками. У них хорошее оснащение, есть компьютерные классы. Очень радостно за ребят, что их поддерживает государство", — отметила она.

Жизнь обычных корейцев



Как рассказали русским туристам в КНДР, жилье все граждане страны получают бесплатно, некоторые — за трудовые заслуги или выслугу лет. В городах строится много новых домов, а люди после работы играют в волейбол.

По словам путешественниц, в тех городах, где они были, много кабинетов массажа.

"Час традиционного массажа в центре стоил 100 юаней — это примерно 700 рублей. А в медицинском центре, как нам сказали, массаж стоит 50 юаней. Там есть сауны. Некоторые туристы рассказывали, что каждый день делали массажи",— отметила Нина Огнева.

За пределами мегаполиса, как добавили российские туристки, совсем другая жизнь.

"Есть, конечно, люди, которые работают на полях. Мы видели этих людей. Но мы ведь тоже выезжаем за пределы Владивостока и Хабаровска. Мы тоже видим, что происходит в селах", — сказала Нина Огнева.

Из поездки девушки привезли сувениры. Нина Огнева купила "хорошо приготовленные сушеные кальмары, которых в Хабаровске не продают". Ее дочь взяла книгу с северокорейскими сказками, магниты и чашечки для еды.

"У меня коллекция королей и королев в нарядах разных времен. Я из Южной Кореи привезла керамические фигурки короля и королевы в праздничных нарядах, а сейчас я привезла статуэтки, где они в обычных нарядах. Я еще купила себе книжку про идеологию КНДР, потому что в интернете об этом очень мало. Она на русском языке", — рассказала Марина.