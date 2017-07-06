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Туризм
Туризм

Премьер Греции ожидает в этом году рекордные 30 миллионов туристов

19:2106.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид на побережье Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу. Архивное фотоВид на побережье Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 6 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в этом году страна намерена поставить рекорд и принять 30 миллионов иностранных туристов, передает Афинское агентство новостей.

Остров Родос. Город Родос. Место, где стоял Родосский колосс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"В этом году мы собираемся преодолеть рубеж в 30 миллионов посетителей" — сказал Ципрас на встрече с вновь избранными сотрудниками Ассоциации греческих туристических предприятий SETE.

"Индустрия туризма движется к высочайшему уровню, и, возможно, впервые будет превышен рекорд в 30 миллионов туристов", — сказал премьер.

По его словам, туризм является наиболее производительным сектором экономики.

"Нам надо спланировать, как использовать такое богатство экономики, которое называется "греческий туризм", и как сделать туристический сезон большой продолжительности, чтобы он был не только лишь четыре-пять летних месяцев, чтобы больше получать от туризма", — сказал Ципрас.

Министр туризма Елена Кундура сообщила, что в сентябре, октябре и ноябре прошлого года туристов стало больше. "Наша цель – чтобы туризм продолжался 365 дней в году", — сказала она.

Туристы в Акрополе, Афины. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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Президент SETE Яннис Рецос со своей стороны рассказал премьеру об основных проблемах туризма.

"Вопрос налогообложения, в частности НДС и налог на пребывание, снижают конкурентоспособность нашего туристического продукта, который уже дороже на 7 процентных пунктов по сравнению с конкурентами", — сообщил он.

Помимо этого, по его словам, необходимо пространственное планирование для развития туризма.

"Эти два вопроса сдерживают инвестиции в отрасль", — полагает Рецос.

Ассоциация выступила с инициативой развития агротуризма и культурного туризма.

В 2016 году Грецию посетили 27,5 миллиона туристов — на полтора миллиона больше, чем в 2015 году. Принимать по 30 миллионов человек в год власти планировали лишь через три года. Ранее SETE прогнозировала, что в этом году в Грецию приедут 28 миллионов человек, а доходы от туризма составят 14,5 миллиарда евро.

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