США
5.075 июля16:14МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

РСТ сделал 10 предложений к законопроекту о курортном сборе

16:0805.07.2017
0130
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкГорода России. ПятигорскГорода России. Пятигорск
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько сделал 10 предложений по проекту курортного сбора, введение которого планируется на 1 января 2018 года; в частности, предлагается отложить введение сбора и сократить продолжительность эксперимента с пяти до двух лет, сообщает РСТ.

Законопроект предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению курортного сбора в четырех регионах России. Каждый из них сможет создать фонд, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Размер сбора, согласно законопроекту, не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения.

"Дебаты вокруг проекта закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" вступают в решающую стадию. Срок внесения поправок продлен до 11 июля. 10 июля состоятся парламентские слушания по проекту, принятому в первом чтении", — говорится в сообщении.

По мнению Шпилько, существует как минимум 10 позиций, которые необходимо учесть при проведении эксперимента.

Когда можно вводить курортный сбор

Так, предлагается сократить срок проведения эксперимента по введению курортного сбора до двух лет и перенести срок проведения эксперимента на период, когда проект федерального закона будет доработан, а в пакете с ним будут представлены проекты подзаконных актов, предлагаемых для рассмотрения на всех уровнях представительной и исполнительной власти.

По мнению главы РСТ, вводить курортный сбор не стоит перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, и лучше дождаться такого времени, когда спрос на российские курорты вновь начнет расти.

При этом курортный сбор не будут взимать одновременно с такими мероприятиями по увеличению фискальной нагрузки на предприятия туриндустрии, как переход на взимание налогов на землю и имущество на основе их кадастровой оценки и другими.

Шпилько также считает, что перед введением курортного сбора необходимо провести обязательную классификацию всех коллективных средств размещения, чтобы был определен круг субъектов хозяйственной деятельности, через которые осуществляется взимание курортного сбора в бюджет, включая так называемый частный сектор.

"К этому следует добавить, что если речь идет о сборе за пользование курортной инфраструктурой для поддержания ее в надлежащем состоянии, то для начала эта инфраструктура должна быть создана, в том числе за счет средств федерального бюджета, коль скоро речь идет о федеральных курортах. Иначе у приезжих возникнет закономерный вопрос, за что они, собственно, должны платить, и средства, необходимые для создания современной курортной инфраструктуры, таким образом собрать не удастся", — говорится в сообщении.

"К проведению подобного рода экспериментов надо серьезно готовиться, а не устраивать из них административную штурмовщину. А значит, и внесенный законопроект надо серьезно дорабатывать, а не продавливать через коридоры власти", — делает вывод Шпилько.

Суть предложений

В целях упрощения администрирования курортного сбора РСТ считает, что он должен быть разовый, то есть взиматься в расчете не на день, а на поездку. Далее, в целях предотвращения роста стоимости туров на российские курорты, предлагается определить максимальную сумму сбора в 100 рублей с человека.

Также разработчики предлагают, чтобы деньги в обязательном порядке поступали в бюджет соответствующего муниципального образования, а не субъекта РФ, где эти средства могут быть перераспределены на нужды развития других территорий.

Кроме того, в РСТ считают, что функцию взимания курортного сбора необходимо возложить на налоговые органы РФ. При этом подчеркивается, что в ходе подготовки эксперимента необходимо оценить расходы на администрирование курортного сбора.

"Для обеспечения целевого использования поступлений целесообразно ограничить понятие курортной инфраструктуры объектами, непосредственно связанными с реализацией курортных функций: парки, скверы, городские леса, бульвары, пляжи, набережные, пешеходные зоны, публичные питьевые бюветы. Или заменить понятие "курортной инфраструктуры" в проекте закона на "санаторно-курортный комплекс", — делает Шпилько следующее предложение.

При этом необходимо предусмотреть участие представителей туриндустрии и санаторно-курортного комплекса в процессе принятия решений о направлениях расходования средств, полученных в виде курортного сбора, и контроля по их использованию.

Так же в РСТ считают важным исключить из проекта закона упоминание о возможности распространения курортного сбора на территорию всей страны, большая часть которой курортом не является. "Концептуально следует ограничить территорию возможного взимания курортного сбора курортами федерального значения, проведя предварительно работу по уточнению их перечня и границ", — считает эксперт.

РСТ напоминает, что разработчиком законопроекта о курортном сборе выступило министерство по делам Северного Кавказа, и уведомляет, что во вторник письмо с соответствующими предложениями было передано министру Льву Кузнецову.

Комментировать
+
Туризм
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена