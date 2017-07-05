РСТ сделал 10 предложений к законопроекту о курортном сборе

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько сделал 10 предложений по проекту курортного сбора, введение которого планируется на 1 января 2018 года; в частности, предлагается отложить введение сбора и сократить продолжительность эксперимента с пяти до двух лет, сообщает РСТ.

Законопроект предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению курортного сбора в четырех регионах России. Каждый из них сможет создать фонд, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Размер сбора, согласно законопроекту, не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения.

"Дебаты вокруг проекта закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" вступают в решающую стадию. Срок внесения поправок продлен до 11 июля. 10 июля состоятся парламентские слушания по проекту, принятому в первом чтении", — говорится в сообщении.

По мнению Шпилько, существует как минимум 10 позиций, которые необходимо учесть при проведении эксперимента.

Когда можно вводить курортный сбор

Так, предлагается сократить срок проведения эксперимента по введению курортного сбора до двух лет и перенести срок проведения эксперимента на период, когда проект федерального закона будет доработан, а в пакете с ним будут представлены проекты подзаконных актов, предлагаемых для рассмотрения на всех уровнях представительной и исполнительной власти.

По мнению главы РСТ, вводить курортный сбор не стоит перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, и лучше дождаться такого времени, когда спрос на российские курорты вновь начнет расти.

При этом курортный сбор не будут взимать одновременно с такими мероприятиями по увеличению фискальной нагрузки на предприятия туриндустрии, как переход на взимание налогов на землю и имущество на основе их кадастровой оценки и другими.

Шпилько также считает, что перед введением курортного сбора необходимо провести обязательную классификацию всех коллективных средств размещения, чтобы был определен круг субъектов хозяйственной деятельности, через которые осуществляется взимание курортного сбора в бюджет, включая так называемый частный сектор.

"К этому следует добавить, что если речь идет о сборе за пользование курортной инфраструктурой для поддержания ее в надлежащем состоянии, то для начала эта инфраструктура должна быть создана, в том числе за счет средств федерального бюджета, коль скоро речь идет о федеральных курортах. Иначе у приезжих возникнет закономерный вопрос, за что они, собственно, должны платить, и средства, необходимые для создания современной курортной инфраструктуры, таким образом собрать не удастся", — говорится в сообщении.

"К проведению подобного рода экспериментов надо серьезно готовиться, а не устраивать из них административную штурмовщину. А значит, и внесенный законопроект надо серьезно дорабатывать, а не продавливать через коридоры власти", — делает вывод Шпилько.

Суть предложений

В целях упрощения администрирования курортного сбора РСТ считает, что он должен быть разовый, то есть взиматься в расчете не на день, а на поездку. Далее, в целях предотвращения роста стоимости туров на российские курорты, предлагается определить максимальную сумму сбора в 100 рублей с человека.

Также разработчики предлагают, чтобы деньги в обязательном порядке поступали в бюджет соответствующего муниципального образования, а не субъекта РФ, где эти средства могут быть перераспределены на нужды развития других территорий.

Кроме того, в РСТ считают, что функцию взимания курортного сбора необходимо возложить на налоговые органы РФ. При этом подчеркивается, что в ходе подготовки эксперимента необходимо оценить расходы на администрирование курортного сбора.

"Для обеспечения целевого использования поступлений целесообразно ограничить понятие курортной инфраструктуры объектами, непосредственно связанными с реализацией курортных функций: парки, скверы, городские леса, бульвары, пляжи, набережные, пешеходные зоны, публичные питьевые бюветы. Или заменить понятие "курортной инфраструктуры" в проекте закона на "санаторно-курортный комплекс", — делает Шпилько следующее предложение.

При этом необходимо предусмотреть участие представителей туриндустрии и санаторно-курортного комплекса в процессе принятия решений о направлениях расходования средств, полученных в виде курортного сбора, и контроля по их использованию.

Так же в РСТ считают важным исключить из проекта закона упоминание о возможности распространения курортного сбора на территорию всей страны, большая часть которой курортом не является. "Концептуально следует ограничить территорию возможного взимания курортного сбора курортами федерального значения, проведя предварительно работу по уточнению их перечня и границ", — считает эксперт.

РСТ напоминает, что разработчиком законопроекта о курортном сборе выступило министерство по делам Северного Кавказа, и уведомляет, что во вторник письмо с соответствующими предложениями было передано министру Льву Кузнецову.