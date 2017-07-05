Ростуризм уверен, что мест размещения в период ЧМ-2018 хватит для всех

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не видит оснований беспокоиться по поводу нехватки мест размещения для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года в регионах-организаторах, заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ростуризм констатировал нехватку гостиниц в России для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, в докладе ведомства указано на дефицит мест для ночлега, который зафиксирован в шести регионах из 11, принимающих матчи.

"Оснований для беспокойства по поводу размещения болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года в регионах-организаторах, в том числе в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, а также в Республике Мордовия, нет. Будет обеспечено достаточно мест для проживания всех гостей этого яркого спортивного события", — приводит слова Сафонова пресс-служба ведомства.

"В рамках программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 строится целый ряд новых гостиниц. Эта работа ведется в плановом порядке, под постоянным контролем и должна быть завершена в срок", — уверен он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.