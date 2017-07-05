Камбоджа разработала план по привлечению в страну российских туристов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министерство туризма Камбоджи разработало план действий, реализация которых поможет увеличить количество российских туристов в стране, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Министр туризма Камбоджи Тонг Кхон заявил, что Россия является одним из ключевых рынков для туриндустрии всех стран АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) и обладает большим потенциалом в качестве въездного туристического рынка для Камбоджи", — говорится в сообщении.

Министерство разработало четыре приоритетных направления, главное из которых — постановка прямых рейсов с Россией, начиная, возможно, с чартерных рейсов.

Кроме того, в министерстве считают, что туристические услуги и инфраструктура в стране, особенно в прибрежных провинциях, должны быть улучшены с учетом потребностей туристов из России.

В Камбодже понимают необходимость ознакомительных туров для туроператоров и туристических агентов из России, чтобы они могли изучить направление, в частности, пляжные курорты страны.

Министр также сообщил, что в Камбодже планируются форумы, чтобы свести на одной площадке российских инвесторов и бизнесменов Камбоджи. "В итоге должны быть начаты совместные туристические проекты, касающиеся наземного и морского транспорта, развития отельной и экскурсионной инфраструктуры", — отмечается в сообщении.

Согласно данным официальной статистики страны, за первые четыре месяца этого года Камбоджу посетили 28,43 тысячи российских туристов. Рост составил 19,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (23,797 тысячи посещений). В 2016 году страна привлекла 53,16 тысячи российских туристов, что показало падение турпотока на 4,2% от уровня 2015 года.