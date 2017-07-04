Эксперт: российские авиакомпании готовы вывозить туристов из Бургаса

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Росавиация ведет переговоры с двумя отечественными авиаперевозчиками, которые могли бы вывезти российских туристов – клиентов болгарской авиакомпании Bulgaria Air, застрявших в болгарском городе Бургас, сообщил РИА Новости во вторник советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

В понедельник в посольстве РФ в Болгарии заявили РИА Новости, что девять рейсов Bulgaria Air в Москву и Петербург задержаны в Бургасе. Днем во вторник Ассоциация туроператоров России отмечала, что Bulgaria Air вводит дополнительные рейсы и ищет емкости у других авиакомпаний для перевозки пассажиров. Вскоре вице-консул генконсульства РФ в Варне Александра Дергачева сообщила, что продолжается отправка задержанных рейсов Bulgaria Air с российскими туристами в Москву и Петербург из Бургаса, российская сторона рассчитывает, что к вечеру 5 июля все застрявшие вернутся улетят домой.

"Сейчас идет процесс переговоров Росавиации с болгарскими авиационными властями на предмет урегулирования создавшейся ситуации и вывоза туристов. В Росавиации готовят альтернативные варианты перевозки туристов двумя российскими авиакомпаниями, название которых пока не называют", — сказал Горин.

По информации Горина, болгарская сторона заверяет, что все рейсы будут выполнены. При этом уже идут переговоры, и если зарубежные коллеги не смогут выполнить свои обещания, то Росавиация готова предоставить резервные борта российских авиакомпаний, уточнил он. Пока в Бургасе и в Москве задерживаются 1-2 рейса Bulgaria Air, это 200-400 туристов, добавил эксперт.

"По нашим данным, пассажирам не всегда оперативно предоставляются напитки и питание, а также проживание. Туроператоры как-то пытаются решить ситуацию, но все равно жалобы есть. Сейчас в Болгарии стоит очень жаркая погода, аэропорт Бургаса маленький, так что любое ожидание в таких условиях очень тяжело для пассажиров, среди которых много детей", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.