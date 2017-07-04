Бавария лидирует в популярности среди земель Германии у российских туристов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бавария в 2017 году стала абсолютным лидером среди федеральных земель Германии по популярности среди российских туристов, сообщила во вторник глава национального туристического офиса Германии в РФ Алла Беликова.

Она рассказала, что уже появились очень оптимистические цифры за первый квартал 2017 года. "Если говорить по распределению российских туристов по федеральным землям, то Бавария лидирует, она остаётся самым любимым регионом страны у россиян. За Баварией следует Берлин, а на третьем месте Северная Рейн-Вестфалия", — сообщила Беликова.

"Даже если посмотреть на цифры 2016 года, когда распределение предпочтений российских туристов было более равномерным по всей Германии, тогда Бавария получила 30% популярности среди российских туристов из 100%. За Баварией следовал Берлин (20%), далее — Северная Рейн-Вестфалия (12%)", — рассказала представитель турофиса.

"С января по апрель 2017 года из России в Баварию приехало 187,2 тысячи туристов, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же самое время Берлин посетило 112 тысяч туристов, а Северную Рейн-Вестфалию — 80 тысяч туристов", — прокомментировала ситуацию Беликова.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, последние 16 лет Германия ни разу не покидала Топ-10 популярных у россиян туристических направлений.

"С 2014 года Германия остаётся единственным "непляжным" направлением, которое стабильно остаётся в десятке лидеров. К лидерам можно частично отнести и Китай, но там россияне имеют возможность отдохнуть на острове Хайнань, а Германия с точки зрения пляжного отдыха не рассматривается вообще, но остаётся в лидерах", — пояснила она.