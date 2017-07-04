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Туризм

Генконсульство России надеется, что туристы из Бургаса улетят до четверга

15:5604.07.2017
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаАэропорт болгарского города БургасАэропорт болгарского города Бургас
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продолжается отправка задержанных рейсов авиакомпании Bulgaria Air с российскими туристами в Москву и Петербург из болгарского Бургаса, российская сторона рассчитывает, что к вечеру 5 июля все застрявшие туристы улетят в Россию, сообщила РИА Новости вице-консул генконсульства РФ в Варне Александра Дергачева.

"По нашей информации, все рейсы за вчерашний день выполнены, у нас звонки (от пассажиров) прекратились в районе двух часов ночи. Ожидают отправления рейс 619 на Петербург, который должен был вылететь в 3:30, сейчас ставят его вылет на 19:30", — рассказала РИА Новости Дергачева.

Регистрация на рейс. Зона отлета аэропорта болгарского города Бургас
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Что касается рейсов за 4 июля, то "частично их уже ставят (в график)", заверили в генконсульстве. "Вечерние рейсы переносят на 5 июля. Рейсы, которые должны вылетать сегодня в 17:25 и 18:25, назначены на завтра на 6:40 и 2:40 утра, посмотрим, как ситуация будет развиваться", — сказала вице-консул.

По ее словам, в российском консульстве ожидают, что "завтра, есть надежда, график выровняется, потому что на завтра чартерных рейсов по плану не назначено, соответственно, авиакомпания будет иметь возможность выполнить все задержанные рейсы".

По информации генконсульства, те пассажиры, чьи рейсы назначены на ближайшее время, сейчас находятся в аэропорту Бургаса. "Около 400 человек", — сказала Дергачева. "Питания не хватает, но мы максимально контролируем, в таком ручном режиме, чтобы людей кормили хотя бы тем, что есть. Но все равно получаем жалобы, что еды и воды не хватает", — отметила она. Остальные туристы размещены в гостиницах города.

В генконсульстве РФ в Варне рекомендовали туристам не приобретать билеты на ближайшие рейсы авиакомпании Bulgaria air, а тем, у кого они есть — обменять на другого перевозчика. "По нашим данным, около 30% пассажиров вернули свои билеты, авиакомпания компенсировала затраты, и они купили билеты на других перевозчиков", — сообщила Дергачева.

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