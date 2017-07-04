Solvex окажет посильную помощь всем пассажирам, застрявшим в Бургасе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ассоциация "Турпомощь" и Росавиация просят туроператора Solvex, который является консолидатором рейсов Bulgaria Air, помочь в обслуживании всех пассажиров, которые пока не могут вылететь из аэропорта болгарского Бургаса, а не только собственных клиентов, сообщил РИА Новости руководитель ассоциации Александр Осауленко.

В понедельник в посольстве РФ в Болгарии заявили РИА Новости, что девять рейсов Bulgaria Air в Москву и Петербург задержаны в болгарском Бургасе, ожидающие вылета люди смогут отправиться домой до вечера вторника. В посольстве рекомендовали туристам не приобретать билеты на рейсы авиакомпании, пока ситуация не наладится, а тем, у кого они есть, обменять на билеты другого перевозчика. Днем во вторник Ассоциация туроператоров России отмечала, что Bulgaria Air вводит дополнительные рейсы и ищет емкости у других авиакомпаний для перевозки пассажиров.

"По нашей информации, авиакомпания Bulgaria не в состоянии выполнить требования по стандартному пакету обслуживания в случае задержек авиарейсов. Я имею в виду своевременное предоставление пассажирам напитков, еды и всего необходимого. Поэтому мы общаемся с туроператорами на предмет того, чтобы они помогли не только своим туристам, но и остальным пассажирам по возможности. В такой ситуации все оказались под одним зонтиком", — рассказал собеседник агентства.

Осауленко пояснил, что есть две причины, которые повлияли на задержку авиарейсов в Болгарии: аналогичная ситуация, которая сложилась в России с WIM Avia, а также московская непогода, которая внесла свои коррективы в расписание рейсов.

"Подключены все, работают все, и Росавиация, и Ростуризм, и "Турпомощь", и туроператоры, и Bulgaria Air, и российский консул. По состоянию на сегодняшнее утро, порядка 200 человек находятся в аэропорту Бургаса. Представители туроператора Solvex заверили нас, что сделают все от них зависящее", — уточнил он.

Глава "Турпомощи" рассказал, что есть четкие заверения со стороны авиаперевозчика, что уже во вторник проблемы будут решены.