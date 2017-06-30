Сенатор призвал отменить "возрастной ценз" для автобусов, перевозящих детей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Необходимо добиваться полной отмены запрета на использование для перевозки детей автобусов старше 10 лет, так как он не решает проблемы детской безопасности, заявил РИА Новости в пятницу председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрет на перевозку детей в автобусах старше десяти лет откладывается до 1 января 2018 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Срок действия постановления правительства РФ, откладывающего вступление в силу "возрастного ценза", истекает 1 июля. Таким образом, согласно документу, запрет вступит в силу через полгода.

"К сожалению, запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет для детских перевозок правительством перенесен на 1 января 2018 года, в то время как отрасль детского туризма по понятным причинам ожидала его отмены. Вне всяких сомнений, сохранение этого запрета с 1 января оставит без экскурсий и летних поездок сотни тысяч детей по всей стране", — сказал собеседник агентства.

Фомин считает, что нужно добиваться полной отмены запрета, так как он не решает проблемы детской безопасности.

"Нет прямой взаимосвязи между сроком службы транспортного средства и его аварийностью, нет и не может быть подтверждающей статистики по этому вопросу. Нужно просто обеспечить выполнение тех мер безопасности, которые уже имеются в российских нормативных документах — проведение качественного технического осмотра, соблюдение квалификационных требований водителями, контроль их труда и отдыха", — считает он.

По мнению сенатора, необходимо обязательно стимулировать экономическими методами обновление туристского автобусного парка (выгодным лизингом, низкой процентной ставкой на целевые кредиты для этих целей, единовременными разовыми субсидиями при покупке новых автобусов), а не ждать, что проблема сама собой разрешится.