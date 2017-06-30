ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Первые российские туристы отправятся в пятницу на теплоходе по новому направлению между Владивостоком и северокорейским Раджином, сообщил РИА Новости представитель турфирмы, организующей поездки из Приморья.

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Сообщалось, что российские туристы смогут поехать в КНДР на теплоходе из Владивостока с 30 июня, а путевка будет стоить 27 тысяч рублей за пять дней. Теплоходом во Владивосток уже прибывали китайские туристы из Хуньчуня, также на родину возвращались северокорейские рабочие.

"Сегодня мы везем первую группу российских туристов – несколько человек. Они оплатили путевку, экскурсии, проживание, питание и страховку. Следующая группа в составе примерно 6 человек планируется на тур 14-20 июля. В их числе поедут гражданин Белоруссии и Азербайджана, первому уже подтвердили возможность въезда в КНДР, по второму решения еще ждем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в августе, как ожидается, на теплоходе в Раджин отправится группа из 4 представителей Кильского университета (Германия) в сопровождении двух российских преподавателей из ДВФУ.

Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

В первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1,5 тысячи тонн груза. Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.

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