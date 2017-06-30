ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Первые российские туристы отправятся в пятницу на теплоходе по новому направлению между Владивостоком и северокорейским Раджином, сообщил РИА Новости представитель турфирмы, организующей поездки из Приморья.
"Сегодня мы везем первую группу российских туристов – несколько человек. Они оплатили путевку, экскурсии, проживание, питание и страховку. Следующая группа в составе примерно 6 человек планируется на тур 14-20 июля. В их числе поедут гражданин Белоруссии и Азербайджана, первому уже подтвердили возможность въезда в КНДР, по второму решения еще ждем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в августе, как ожидается, на теплоходе в Раджин отправится группа из 4 представителей Кильского университета (Германия) в сопровождении двух российских преподавателей из ДВФУ.
В первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1,5 тысячи тонн груза. Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.
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