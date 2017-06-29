Ограничения по перевозке детей снизили посещаемость музеев в РФ на 40-50%

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Количество необходимой документации при автобусной перевозке детских групп привели к тому, что посещаемость музеев в России уже снизилась на 40-50%, заявила в четверг член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ и эксперт комитета по социальной политике Совета Федерации Ольга Санаева.

"Из-за объема документации, который сейчас необходимо собрать для организации организованной перевозки детских групп, посещаемость музеев по стране уже снизилась на 40-50%", — сказала она на пресс-конференции.

По словам Санаевой, после введения ограничений неожиданностью стало то, что даже музейное сообщество "забило в колокола", так как в летний сезон и в период школьных каникул основными посетителями музеев были детские группы.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина подтвердила, что ситуацию со школьными экскурсиями "усугубляет позиция органов народного образования".

"Там школам настоятельно рекомендуют не возить детей никуда организованными группами. Это "страусиная политика", когда лучше что-то запретить, дабы ничего не случилось. Понятно, что такие рекомендации школы воспринимают как приказ", — прокомментировала ситуацию она.