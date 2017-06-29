Крым намерен наверстать спад турпотока, вызванный плохой погодой

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские курорты наверстают незначительное снижение турпотока, которое зафиксировано с начала года, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"У нас туристический поток снизился на 3,8%. Это связано с тем, что нас немного погода подвела. Сейчас идет смещение благоприятной погоды. Я думаю, что мы наверстаем в сентябре и октябре", — сказал Стрельбицкий в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.

При этом министр подчеркнул, что на сегодня из-за ценовой политики владельцев отелей наметилась тенденция выбора туристами частного сектора размещения.

"Цены, которые предлагают некоторые отельеры, не заслуживают внимания туристов", — сказал Стрельбицкий.

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