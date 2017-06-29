Россия и Грузия упростят визовый режим для пилотов на рейсах между странами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия и Грузия готовятся упростить визовый режим для пилотов экипажей самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Известия".

"Сейчас готовим визовые упрощения для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между нашими странами", — сказал Карасин.

По его словам, когда речь заходит о Грузии, практически ни одно из СМИ в своих вопросах не обходит визовую тему. Карасин напомнил, что даже во время правления президента Михаила Саакашвили Россия всегда старалась сохранять и облегчать условия общения граждан двух государств.

"Процесс нормализации двусторонних связей создал для этого благоприятные возможности. В декабре 2015 года российская сторона перешла к оформлению грузинским гражданам деловых, рабочих, учебных и гуманитарных виз любой кратности, а также частных виз вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым по оформленным приглашениям", — отметил он. "В результате за 2016 год число виз, выданных нашей секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось", — подчеркнул Карасин.

В то же время, как заметил замглавы МИД РФ, граждане России, посещающие Грузию, "рискуют попасть под действие пресловутого закона "Об оккупированных территориях", предусматривающего не только административную, но и уголовную ответственность для тех, кто ранее посещал Абхазию или Южную Осетию".

Карасин отметил, что сама Грузия отменила визы не только для россиян, но и для граждан еще примерно 100 стран мира, причем большей частью — в одностороннем порядке. "Такова обычная практика государств, стремящихся привлечь иностранных туристов. В современном мире, где стремительно растут террористические и другие угрозы, "туристические страны", конечно же, не могут рассчитывать на "автоматическую" взаимность в визовых вопросах", — добавил он.

"Масштабную совместную работу по теме визовой либерализации будет трудно организовать в ситуации отсутствия дипломатических отношений. Они, как известно, были разорваны по инициативе грузинской стороны. А перспектива их восстановления тоже зависит исключительно от Тбилиси", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

В ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.