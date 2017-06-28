Хакерские атаки не привели к панике на туристическом рынке, заявили в АТОР

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Технические сбои в работе IT-систем туроператоров, которые подверглись накануне глобальной атаке вируса-вымогателя, не привели к панике на туристическом рынке, сообщила РИА Новости в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Собеседница агентства пояснила, что если в результате хакерской атаки не работают система бронирования и сайт компании, то это невозможно скрыть. "Даже если туроператор почему-то захочет скрыть эту проблему, то агентства, которые с ним работают, молчать не будут. Все это очень быстро попадает в социальные сети", — считает она.

По ее словам, в АТОР туроператоры пока практически не обращаются, а решают проблемы с оповещением туристов самостоятельно и оперативно. "Мы знаем лишь о единичных случаях, когда от этого технического сбоя пострадали серьезные туркомпании", — рассказала Ломидзе.

"У туристов из-за сбоя системы тоже пока проблем не возникает. Туроператоры оповещают туристов об изменениях при получении документов, обслуживают их в "ручном режиме". Сбоев и паники на рынке нет. Если сегодня все решится с системой бронирования, то есть ее восстановят, то и потом проблем не будет. По крайней мере, мы знаем, что специалисты работали всю прошедшую ночь, чтобы все реанимировать", — заверила она.