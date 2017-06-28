КАИР, 28 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Рост числа туристов из Китая, посетивших Египет с января по май, составил около 94% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на советника по туризму египетского посольства в Пекине Абу аль-Мааты Шаарави.

По словам дипломата, за пять месяцев 2017 года в Египте побывали около 150 тысяч граждан Китая, только в мае страну пирамид посетили 18 тысяч китайцев. За это время китайские туристы забронировали 850 тысяч ночей в египетских отелях, что на 116% больше, чем за тот же период 2016 года.

"Египет прикладывает все усилия, чтобы вернуть туристический поток к уровню, отмечавшемуся в 2010 году (почти 15 миллионов туристов — ред.). В условиях спада числа туристов из крупных стран Европы власти страны ищут новые рынки, главным из которых может стать Китай", — пишет издание.

Планомерная работа по популяризации в Китае отдыха в Египте уже приносит результаты: за пять месяцев 2017 года Китай вышел на четвертое место по числу туристов, посетивших страну. Планируется увеличение числа авиарейсов из городов Китая в Каир, на курорты Красного моря, в Асуан и Луксор. Кроме того, есть планы по отмене некоторых ограничений для въезда китайских туристов в Египет, к примеру условия о наличии при себе суммы не менее 2 тысяч долларов на период отдыха.

"Египет и Китай связывают крупные инвестиции в промышленности и других секторах экономики. Мы хотим пригласить китайский капитал и в проекты в области туризма, в частности в гостиничный бизнес", — сообщил советник посольства.

Туризм является один из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По информации главы госкомитета по развитию туризма Хишама ад-Демейри, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Британия не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

Египетские власти сообщали о значительном росте притока иностранных туристов в первые четыре месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016.