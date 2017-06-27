Саранск перед ЧМ-2018 предложил маршрут для маломобильных туристов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Туристско-информационный центр Мордовии в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 представил экспертной комиссии доступность экскурсионного маршрута в республике и столице региона, Саранске, для маломобильных групп населения, сообщает во вторник Федеральное агентство по туризму.

"Эксперты оценили доступность экскурсионных маршрутов в Республике Мордовия и столице региона, Саранске, для маломобильных групп населения в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В рамках проекта "Доступность туризма — 2017" в июне регион посетила делегация в составе специалистов Всероссийского общества инвалидов, представителей ООО "РЖД Тур" и компании "Доступный тур", — говорится в сообщении.

Сотрудники Туристско-информационного центра Республики Мордовия познакомили гостей с основными достопримечательностями Саранска. Особое впечатление на участников делового визита произвели Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи, музей деревянной игрушки в селе Подлесная Тавла и крупнейший Паломнический центр республики — Иоанно-Богословский Макаровский монастырь.

Общественный инспектор по делам инвалидов в Москве Владимир Одарица заявил, что такой туристский маршрут по Саранску и Мордовии можно оценить на 4 балла по 5-балльной шкале.

"Уточню, что вряд ли найдется город в России, который получил бы отличную оценку. Городу есть что улучшать, но работа проделана большая. Важно проводить все изменения совместно с организациями инвалидов, которые помогут правильно расставить акценты при обустройстве доступного городского пространства. Мы с удовольствием посмотрели бы игры ЧМ-2018 в Саранске, это гостеприимный и радушный город" — отметил он.