МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на увеличение потока туристов из России и готова предоставить множество различных видов отдыха, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

"Да, рассчитываем (на увеличение потока туристов). В Беларуси сфера туристических услуг является перспективным сектором экономики. Среди факторов, определяющих быстрые темпы ее развития, – выгодное географическое положение страны, наличие трансъевропейских транспортных магистралей и туристической инфраструктуры, восстановленные памятники истории и культуры", — отметил посол.

По его словам, "сегодня российские туристы могут выбрать в Беларуси отдых на любой вкус: древние замки, такие как Мирский и Несвижский; прекрасные храмы и монастыри – Софийский собор в Полоцке и Борисоглебская церковь в Гродно; первозданные уголки природы – национальные парки "Нарочанский", "Припятский", "Браславские озера", "Беловежская пуща"; уникальные музеи и удивительные этнографические деревни".

Петришенко напомнил, что по итогам 2016 года Белоруссия заняла первое место в номинации "Агротуризм" рейтинга National Geographic Traveler Awards среди лучших туристических направлений и первое место по популярности в сфере гастрономического туризма у российских туристов (рейтинг RoomGuru.ru).

"Агроэкотуризм действительно становится одним из самых любимых видов отдыха россиян. Они составляют 80% от общего количества иностранных граждан, посетивших белорусские агроусадьбы, которых уже более 2 тысяч. В стране даже стали появляться кулинарные маршруты, проводиться различные тематические фестивали, например, "Драник-фэст", сырный фестиваль, вишневый, яблочный, турниры кондитерского искусства", — сказал посол.

Он отметил, что с каждым годом россияне все чаще приезжают в Белоруссию за качественной и недорогой медицинской помощью и услугами по реабилитации. "Я уж не говорю об оздоровительном туризме. На наших курортах, в санаториях и здравницах россияне составляют большинство (белорусам путевок не хватает): высокое качество услуг, приемлемые цены", — пояснил Петришевский.

"По прогнозам туроператоров, нынешний год станет в Беларуси годом значительного роста национального туррынка по сравнению с предыдущим периодом. Среди трендов 2017 года – рост популярности экотуризма, бизнес-туризма, оздоровительного и событийного", — сказал посол.

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