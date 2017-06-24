КАИР, 24 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр туризма Египта Яхья Рашед поручил выделить десять миллионов долларов на привлечение туристов в курортный город Шарм-эш-Шейх на Красном море, наиболее пострадавший после прекращения осенью 2015 года авиасообщения из России и Великобритании, пишет египетская газета "Аль-Вафд".

"Министр провел совещание с инвесторами провинции Южный Синай и Шарм-эш-Шейха, где обсуждались проблемы развития туризма, и в особенности, активизация туристического потока в Шарм-эш-Шейх. Министр дал распоряжение главе госкомитета по развитию туризма Хишаму ад-Демейри о выделении десяти миллионов долларов на кампанию по привлечению туристов в город", — сообщает издание.

Министр поручил выработать план рекламной кампании Шарм-эш-Шейха и определить страны, на которые она будет направлена. Уже известно, что план рассчитан на шесть месяцев.

Туризм является один из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из РФ и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По информации главы госкомитета по развитию туризма Хишама ад-Демейри, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Британия не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

Египетские власти сообщают о значительном росте притока иностранных туристов в первые четыре месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016.