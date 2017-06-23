Посол Болгарии назвал Россию важнейшим рынком для туриндустрии своей страны

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посол Болгарии в РФ Бойко Коцев назвал Россию очень важным генерирующим рынком для болгарской туристической индустрии.

"Россия — очень важный генерирующий рынок для болгарской туристической индустрии. За прошедший год Болгария утвердила свои позиции на российском рынке как привлекательное место для отдыха, как спокойное и безопасное направление", — сказал он на встрече с ведущими российскими туроператорами болгарского направления и руководителями представительств болгарских туроператоров в России.

Участники встречи подтвердили успешный старт летнего сезона. Увеличение спроса на путевки в Болгарию, по их данным, остается стабильным, а рост, указанный разными компаниями, разный — в среднем приблизительно 10-20%. Они также отметили, что в 2017 году наблюдается усиление спроса на организованный детский отдых в Болгарии из всех регионов России.

Коцев рассказал о некоторых предстоящих мероприятиях и программах, которые на данный момент уточняются: участие свыше 300 российских школьников и кадетов в торжествах на вершине Шипка, у которых также будет отдельная экскурсионная программа по Болгарии, продвижение программы "Святая Болгария" — проведение паломнических поездок российских верующих по болгарским святым местам.

Посол также рассказал, что продолжается активное сотрудничество с учебными заведениями, которые готовят кадры для туризма. В этом году при содействии посольства и министерства туризма по приглашению болгарского туристического бизнеса больше 400 студентов из разных регионов России проведут стажировку в Болгарии. Он добавил, что впервые в этом году студенты Российской международной академии по туризму проводят стажировку в консульской службе посольства.

Посол напомнил, что для российских гостей министерство туризма Болгарии открыло специальный телефонный номер +359 700 20 991, по которому они могут получить актуальную информацию о возможностях для туризма в Болгарии или содействие в случае необходимости.

"Совместно с органами правопорядка проявляется особая забота для безопасности туристов в самых посещаемых зонах, причем на Черное море на весь сезон будут командированы около 980 полицейских, и их число больше, чем прошлым летом", — сообщил дипломат.