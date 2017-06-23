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Туризм
Туризм

Депутат ГД предложил ввести курортный сбор только в отношении иностранцев

18:1923.06.2017
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фотоВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Курортный сбор нужно вводить на территории России в отношений иностранных, а не отечественных туристов, заявил РИА Новости замзампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

Вид на море в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Госдума в пленарном заседании в пятницу одобрила в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.

"Курортный сбор необходимо вводить, прежде всего, в отношении иностранных туристов. Данное нововведение может снизить внутренние турпотоки", — сказал собеседник агентства.

Кривоносов отметил, что при введении данного закона ориентироваться на опыт других стран нужно грамотно.

"Данный вид сбора применяют там, где переизбыток туристических потоков. Наша задача состоит в том, чтобы привлекать больше туристов и увеличивать туристические потоки. Сборы в других странах направлены на получение денег с иностранных граждан, а у нас получается, что с внутренних туристов", — уточнил он.

Депутат считает, что на данный момент законопроект недостаточно проработан, и пообещал, что работа над поправками ко второму чтению продолжится. "В дальнейшем будем выступать за то, чтобы на территории Краснодарского края его не применять", — добавил собеседник.

На вопрос, почему в Госдуме принимают закон столь не популярный среди туристической общественности, профессионалов отрасли и простых избирателей, Кривоносов отметил, что собирается отстаивать именно тот вариант закона, который будет направлен на развитие отечественного туризма.

"Я не могу сказать, что депутатов не интересуют мнения избирателей. Просто среди нас есть разные мнения, из них мы будем отстаивать те, которые направлены на развитие туризма в нашей стране", — заверил депутат.

Пленарное заседание Госдумы РФ. 23 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о курортном сборе

"Нужно внести изменения, направленные на уточнение механизма контроля над исполнением и ответственности за нарушение положений законопроекта. Считаем необходимым законодательно определить, как будут распределяться средства, поступившие от курортного сбора, между региональными и муниципальными бюджетами", — отметил Кривоносов.

По его словам, "также следует установить единую форму контрольных и отчетных документов, определить порядок компенсации дополнительных затрат операторов курортного сбора в связи с возложенными на них новыми функциями, внести изменения в бюджетное законодательство в связи с принятием этого закона".

"На наш взгляд, администрирование курортного сбора лучше возложить на налоговую службу, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с созданием фонда развития курортной инфраструктуры", — добавил.

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Туризм
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