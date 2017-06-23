Аксенов отметил рост турпотока в Крым
15:5023.06.2017
(обновлено: 15:51 23.06.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Негативные прогнозы по турпотоку в Крым не оправдались, число отдыхающих растет, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Активная фаза курортного сезона стартовала в Крыму 29 апреля. Власти республики рассчитывают сохранить турпоток на уровне прошлого года – в районе 5,6 миллиона человек. При этом ряд экспертов прогнозировали спад числа отдыхающих из-за открытия турецких курортов и высоких цен на крымских.
"Несмотря на негативные прогнозы, количество отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось. За январь-май санаторные-курортные организации оказали услуг на общую сумму около 2 миллиардов рублей", — написал Аксенов на своей станице в Facebook, подводя итоги развития республики за январь-май текущего года.
По его словам, в сопоставимых ценах это почти на треть превышает прошлогодний показатель. При этом Аксенов подчеркнул, что делать какие-то глобальные выводы по туризму преждевременно.
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В Крыму открыли курортный сезон. Во всех городах и районах республики прошли приуроченные к этому событию массовые гулянья и концерты.
Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля", сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
В 2017 году исполняется 230 лет с момента визита императрицы Екатерины II на полуостров, который принято считать началом развития туризма в Крыму, пояснил министр.
По словам Стрельбицкого, в Крыму намерены сохранить турпоток на уровне прошлого года.
Участник театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
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Отдыхающая на пляже в Евпатории.
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