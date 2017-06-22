США
22.0622 июня15:35МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Власти Кубани считают, что курортный сбор должны взимать налоговые органы

15:2422.06.2017
(обновлено: 15:25 22.06.2017)
0100
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВид на море в городе Геленджик. Архивное фотоВид на море в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк

КРАСНОДАР, 22 июн — РИА Новости. Власти Кубани считают, что курортный сбор должны взимать налоговые органы, таким образом регион не потратит "лишних денег" на создание новой структуры, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
В Госдуме предложили прописать, на что пойдут средства от курортного сбора

В среду комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 23 июня.

Документ предусматривает проведение в 2018-2022 годах эксперимента по введению курортного сбора в четырех регионах России. Каждый из них сможет создать фонд, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Размер сбора, согласно законопроекту, не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения.

"После принятия соответствующего федерального закона регионы установят для себя размер курортного сбора. Более того, у регионов будет возможность дифференцировать размер сбора в зависимости от сезонности, территории и так далее", – отметил губернатор Краснодарского края, напомнив, что власти Кубани передают это право непосредственно на места, потому что главы муниципалитетов понимают, какие отдыхающие к ним приезжают и с какими "финансовыми возможностями".

"На какой-то период времени главы вообще могут сделать сбор нулевым – все понимают, что эта новая для края мера не должна отпугнуть наших туристов. В существующих экономических условиях необходимо очень осторожно и взвешено подходить к введению курортного сбора", – считает глава Кубани.

Первоначально создатели проекта закона планировали направлять средства на благоустройство, но, как отметил Кондратьев, Краснодарский край выступил с инициативой использовать курортный сбор и для развития инженерной инфраструктуры, пляжных территорий, а также для продвижения курортов. "Кроме того, мы считаем, что это должен быть налоговый сбор. То есть собирать его должны налоговые органы. Таким образом, мы не потратим лишних денег на создание новой структуры, которая будет заниматься взиманием средств", – добавил собеседник агентства.

Отдыхающая на пляже. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
В Минкавказа рассказали о тонкостях законопроекта о курортном сборе

Он уточнил, что определять, на какие конкретные проекты пойдут собранные деньги, будут также главы территорий. "Это решение будет приниматься на местах. То есть – сколько тот или иной курортный район соберет, столько и потратит на развитие своей территории", – заключил губернатор.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Краснодарском крае превысит 8,3 миллиарда рублей. Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5% ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки.

Другие новости региона читайте здесь

Комментировать
+
Туризм
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена