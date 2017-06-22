Сергиев Посад возглавил летний туристический рейтинг Подмосковья

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сергиев Посад стал лидером среди туристических направлений Московской области летом 2017 года согласно рейтингу, составленному аналитическим агентством "ТурСтат".

"Сергиев Посад, Коломна, Истра, Клин, Дмитров, Звенигород, Серпухов, Можайск, Зарайск и Кашира входят в первую десятку городов Подмосковья, популярных у туристов этим летом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства в четверг.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц и предложений туров выходного дня.

Исследования показали, что летом туристы бронируют проживание в Подмосковье в среднем на 2,5 ночи и платят за гостиницы 3,4 тысячи рублей в сутки.

"В эти дни в Луховицком районе проходит гастро-фестиваль "Луховицкий огурец", а в ближайшие выходные в Каширском районе состоится этно-фестиваль "Сказка про Купалу". В конце июня и начале июля в Мытищинском районе пройдет фестиваль воздушных змеев "Ветер перемен" и этнографический фестиваль "Липец в Даровом" в усадьбе Достоевских в Зарайском районе. 15 июля в Сергиевом Посаде пройдет фестиваль тепловых аэростатов "Небо Святого Сергия", а 23 июля в Звенигороде отметят праздник "Чеховский день", — сообщает агентство.