Роспотребнадзор рекомендует прививку от гепатита А перед поездками в Европу

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выезжающим в страны Европейского региона рекомендуется сделать прививку против гепатита А с целью профилактики заболевания, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 11 июня 2017 года о 1188 подтвержденных случаях заболевания гепатитом A сообщили 15 стран Европы: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания", — сообщает ведомство со ссылкой на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщает о росте заболеваемости гепатитом А в двух странах Северной и Южной Америки. С 5 мая 2017 года 706 случаев заболевания гепатитом А были зарегистрированы в Чили.

"С целью профилактики заболевания выезжающим в страны Европейского региона рекомендуется сделать прививку против гепатита А", — сообщает ведомство.

Гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней, ссылается Ростуризм на данные Всемирной организации здравоохранения.

Вирус гепатита А (HAV) передается при употреблении загрязненных продуктов и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Симптомы заражения могут включать повышенную температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху.