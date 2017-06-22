Роспотребнадзор рекомендует прививку от гепатита А перед поездками в Европу

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выезжающим в страны Европейского региона рекомендуется сделать прививку против гепатита А с целью профилактики заболевания, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщает о росте заболеваемости гепатитом А в двух странах Северной и Южной Америки. С 5 мая 2017 года 706 случаев заболевания гепатитом А были зарегистрированы в Чили.
Гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней, ссылается Ростуризм на данные Всемирной организации здравоохранения.
Вирус гепатита А (HAV) передается при употреблении загрязненных продуктов и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Симптомы заражения могут включать повышенную температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху.