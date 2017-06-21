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Туризм
Туризм

Эксперт оценил туристический потенциал "красных маршрутов"

14:1621.06.2017
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаРоссияне на представлении по теме Красных маршрутов в районе китайского города Цзуньи. Архивное фотоРоссияне на представлении по теме Красных маршрутов в районе китайского города Цзуньи. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Красные маршруты" могут стать пилотной программой в сфере международного туризма в Китае, где до недавнего времени развивались только внутренние направления; новый продукт направлен как на прием российских гостей, так и на активизацию выездного турпотока китайцев в РФ, рассказал РИА Новости заместитель исполнительного директора туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

Идея "красных маршрутов" возникла несколько лет назад в Ульяновске, когда этот город решили сделать центром туризма, связанного с советской эпохой. В Китае до сих пор коммунизм является главной идеологией, там "красный туризм", то есть путешествие по местам знаковых событий в истории коммунистической партии, пользуется популярностью.

Собеседник агентства напомнил, что в середине июня в городе Цзуньи провинции Гуйчжоу, которая известна как важнейшая территория страны, где особо популярен "красный маршрут", состоялась конференция "Международный диалог о "красном туризме".

По мнению Агамова, мероприятие в Цзуньи было очень полезно прежде всего потому, что представители двух субъектов РФ: Ульяновской области и Москвы — напрямую познакомились с китайской провинцией Гуйчжоу, которая активно выстраивает собственную туристическую отрасль.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

"Сегодня межрегиональные связи крайне важны, так как именно на этом уровне всегда происходит очень чуткая притирка турпродукта, для того чтобы понимать, какие универсальные стандарты качества должны быть, в частности у нас в России, что именно ожидает китайский турист.

С другой стороны, важно понимать, что ожидает от российской стороны Китай, так как эта страна тоже ждет туристов. Кстати, это важная новость, так как Китай долгое время развивал исключительно внутренний туризм, куда вкладывались очень большие средства", — рассказал представитель ассоциации.

Эксперт подчеркнул, что до недавнего времени в КНР не придавали особого значения въездному туризму. "Во время международного диалога, который состоялся в Цзуньи, стало очевидно, что эта ситуация меняется. Возможно, провинция Гуйчжоу и город Цзуньи станут пионерами масштабной программы, в данном случае в рамках "красного маршрута", поворота Китая к приему зарубежных гостей. Возможно, китайская туристическая отрасль уже чувствует себя достаточно уверено, для того чтобы начать формировать собственный турпродукт в международном формате", — предположил Агамов.

КРАСНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ И КИТАЯ

По мнению собеседника, "красный туризм" выступает не просто как историко-культурное направление, а становится брендом, который Китай готов продавать. "Это поучительная история, поскольку у России также есть много своих брендов, а наша задача их оформить аналогичным образом под международные стандарты", — считает он.

"Важно понимать, что исключительно ради "красных маршрутов" в Россию никто не поедет. Другой разговор, что знакомство с Россией, которая вызывает колоссальный интерес китайцев, может быть сопряжено с достопримечательностями, связанными с историей революции, пребыванием лидера китайской революции Мао Цзэдуна в России. Наша цель — через понятный китайцам интерес к революции открыть им Россию с ее историей, культурой и традициями", — пояснил эксперт.

Собеседник агентства еще раз подчеркнул, что позитивный контакт с Москвой и подписание соглашения с Ульяновской областью показывают, что Китай готов прорабатывать уже конкретные меры для того, чтобы решать понятную ему задачу привлечения российских туристов в Китай, в данном случае в Ульяновск – один из центров "красного туризма".

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ТУРИЗМА

"Когда мы разговаривали с китайскими партнерами, то сошлись на том, что при всем интересе к истории сам по себе "красный маршрут" не является единственным условием для поездки, поэтому его нужно рассматривать в комплексе. И для Китая, и для России важно дать некий синтезированный продукт, в котором есть природа, история, активный отдых, экология, шопинг и прочие составляющие", — считает Агамов.

При этом он отметил, что при всех колоссальных вложениях, которые Китай сделал в инфраструктуру, там нет еще законченного туристического продукта, который в полной мере заинтересовал бы массового российского туриста.

"Пока мы видим не очень высокий уровень переводчиков, работающих с русским языком. Понятно, что профессионалы друг друга понимают, но когда речь идет о качественном обслуживании туристов, то деятельность по обслуживанию и переводу очень важна", — заявил Агамов.

Эксперт остановился также на разнице в гастрономических предпочтениях и рассказал, что в России развивается программа China Friendly, которая предусматривает адаптацию китайских туристов на территории России. Он уточнил, что эта программа настраивается таким образом, чтобы не подменять собой российскую специфику китайской, а просто создать более комфортные условия китайцам для адаптации к российским реалиям.

"В Китае в этом плане пока ничего не сделано. Например, очень острая еда имеет своих почитателей и среди россиян, но их не так уж много. Если говорить об информационных материалах, то их также крайне не хватает. То, что понятно внутреннему китайскому туристу, который всю жизнь живет со своей историей, абсолютно неизвестно российскому туристу, который, может быть, и испытывает интерес, но не знает отправных точек. В этом смысле было бы полезно налаживать некий гуманитарный обмен, связанный с общей историей, с общими веками, чтобы обычные люди начали понимать, как именно в ХХ веке Россия и Китай сотрудничали и боролись за единые идеалы против общего врага. Такой момент очень важен, чтобы в китайскую, очень специфическую культурную среду рядовой россиянин вошел достаточно комфортно", — считает Агамов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ В КИТАЕ

Представитель ассоциации напомнил, что ни одна страна не прикладывает каких-то особых усилий, чтобы ее граждане поехали в другие государства, так как это экспорт денег и инвестиции в чужую страну.

"В случае с Китаем крайне важно, что речь идет о дружеской стране. В глобальном плане Россия и Китай являются стратегическими партнерами, что накладывает отпечаток и на отношение к российским туристам, как со стороны властей, так и со стороны обычных людей", — отметил Агамов.

Он заверил, что общественный строй в Китае гарантирует высокий уровень безопасности туристов. "Это страна, которая в силу специфики своего общественного строя придает безопасности очень большое значение всегда, а тем более в неспокойные времена. Это очень большой плюс, особенно принимая во внимание тот факт, что сегодня не так уж много государств могут предоставить гарантии безопасности россиянам. Китай, который все делает основательно и последовательно, вступая на путь приема иностранных туристов, будет прикладывать много усилий именно на этом направлении", — заявил Агамов.

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА

Представитель ассоциации указал на колоссальные объемы вложений во внутренний туризм со стороны государства и отметил методы работы в нем.

"В Китае действует система поощрения внутреннего туризма, которая заключается в том, что государство путем экономического стимулирования работников по сути принуждает людей, которые никогда раньше никуда не выезжали, путешествовать по своей стране. Отсюда очень значительные объемы перемещения китайских граждан по стране. Так начинает работать отрасль, начинает работать бизнес, который чувствует отдачу, и китайцев "подсаживают" на культуру путешествия", — сказал Агамов.

Он добавил, что, пользуясь массовостью внутреннего туризма, китайцы на своих гражданах "обкатывают" стандарты, которые они могут предлагать иностранным гостям. Эксперт считает, что это "правильный путь и для России".

"Подобный опыт наша страна еще должна накопить. Мы много говорим о въездном туризме, что правильно, так как такой туризм дает реальную прибыль не только для самой отрасли, но и для экономики страны", — отметил он.

Говоря о программе China Friendly, Агамов уточнил, что россияне должны отдавать себе отчет, что она не сможет существовать в отрыве от русского гостеприимства, которое нам еще предстоит создать.

"Профессионалы отрасли уже говорят о том, что нужны внутренние стандарты, что мы должны научиться обслуживать туристов вообще, а не только китайских, иранских или немецких. Только тогда мы сможем более широко подавать специфику национальную", — считает эксперт.

СОВЕТЫ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ

Представитель "Мира без границ" среди преимуществ путешествия в Китай еще раз подчеркнул, что в этой стране очень хорошо организована безопасность, есть прекрасные и разнообразные средства размещения, отлично организованы транспортные и прочие коммуникаций, в том числе современные средства связи.

"В китайских провинциях пока действуют очень демократичные цены, так как они заточены под внутреннего туриста. Кроме того, всегда можно найти понятную для россиян пищу – мясо, овощи, морепродукты, но с той поправкой, что не везде этот продукт адаптирован под европейцев. Этот момент стоит проверять, учитывать и подбирать отели", — уточнил он.

"Большой проблемой пока остается языковой барьер. Нужно понимать, что, самостоятельно приезжая в страну и не имея персонального гида, турист рискует оказаться в языковом вакууме, так как большая часть населения и даже служащих отелей не говорят не только по-русски, но и по-английски. Еще одна сложность заключается в том, что пока нет хорошей авиационной логистики, чтобы приехать из России без пересадок, сразу в тот регион, который был выбран для путешествия", — считает собеседник.

По мнению эксперта, Китай будет интересен для людей, которые предпочитают морской, активный, экологический и культурно-познавательный отдых, так как Китай – это целая цивилизация, которая представляет бесконечный интерес для наших соотечественников.

"По мере того как будут возрастать интеграционные процессы в целом в рамках Евразийской зоны, этот интерес будет возрастать. А если китайская туристическая пропаганда придет еще и в Россию, как это делают турки, киприоты и так далее, то поток из России в Китай вырастет в разы", — резюмировал Агамов.

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