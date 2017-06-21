Карты по разным видам туризма составили в Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Власти Вологодской области разработали карты по гастрономическому, лечебно-оздоровительному, промышленному и инклюзивному туризму в регионе, говорится в сообщении Ростуризма.

В гастрономическую карту региона вошли, в частности, реестр уникальных блюд (кичменгский пряженик, устьянская уха), местные напитки, а также продукты питания, производство которых локализовано в регионе, например, масло и молочная продукция. Карта будет отправлена в Ростуризм для дальнейшего создания "Гастрономической карты России".

Как отмечается в сообщении, санаторно-курортные учреждения Вологодской области являются одним из наиболее востребованных направлений туристического отдыха. "Это связано с выгодным географическим положением региона. Его живописные северные ландшафты и хорошая экология способствуют развитию лечебно-оздоровительного туризма", — отмечает Ростуризм.

На территории области работают 12 санаторных комплексов, большая часть имеет собственную лечебно-диагностическую базу. Основные профили, по которым ведется лечение: общетерапевтический, профпатология, гастроэнтерология, гастроэндокринология, травматология, ортопедия.

Инклюзивная карта городов Вологодской области включает объекты, доступные для посещения туристами с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в доступности отдыха (мобильной, визуальной, слуховой и когнитивной).

Региональная туристская карта промышленных объектов включает 25 отраслевых предприятий. Наиболее развитыми отраслями промышленности являются металлургия и химическая промышленность (Череповец), лесная, целлюлозно-бумажная, металло- и деревообрабатывающая промышленность (Вологда и Сокол). Легкая промышленность представлена льнокомбинатами и предприятиями по первичной обработке льна, а также швейным, кружевным и трикотажными производствами. В Череповце расположены Череповецкий металлургический комбинат ПАО "Северсталь" и "ФосАгро-Череповец".