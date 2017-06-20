Спрос на туры в Крым снизился на 12-20% из-за роста цен

МОСКВА, 20 июн — РИА Новостим. Количество забронированных туров в Крым сократилось, по мнению отельеров и туроператоров, на 12-20% из-за роста цен на наиболее востребованные направления, что привело к готовности отелей идти на компромиссы, сообщается в материалах Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Первоначально цены увеличились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. На данный момент есть объекты, готовые к построению взаимовыгодных отношений с туроператорами. Большинство отелей снизили цены на 10-12%", — приводятся в сообщении слова директора по внутреннему рынку Coral Travel Алены Громовой.

Уточняется, что в некоторых отелях цены снижаются на 20% и возвращаются к уровню 2016 года и даже ниже. Июньские и сентябрьские туры предлагаются по ценам, которые ниже на 12-15%, чем в пик сезона.

И тем не менее, как сообщает АТОР, даже такое существенное снижение цен на проживание в Крыму пока не способно привлечь новых туристов в этом сезоне. Стоимость регулярной авиаперевозки в Крым в этом году значительно завышена, цены авиабилетов возросли на 15-20%, согласно мнению туроператоров. Так, билет в Сочи обходится туристам в 12-14 тысяч рублей, а в Крым – в 16-17 тысяч рублей. Свое негативное влияние на состояние дел с перелетами в Крым оказала и отмена авиакомпанией "ВИМ-Авиа" ряда чартерных программ в Симферополь, от которой пострадали и туроператоры, и сами туристы.

Для турпотока существенно и то, что этим летом авиаперевозка в Крым из регионов будет дороже, чем из Москвы: по данным билетного поисковика Skyscanner, этим летом жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани заплатят за билеты в Симферополь в среднем на 44% больше, чем москвичи.